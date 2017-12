Venezuela sediará Pré-Olímpico de basquete masculino A Venezuela foi escolhida como sede do Torneio das Américas 2007 (Pré-Olímpico) de basquete, que será classificatório para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Porta-vozes de imprensa da Federação Venezuelana de Basquete (FVB) confirmaram que a decisão foi tomada na reunião do Comitê Executivo da Fiba Américas, na presença das delegações do Chile e Venezuela, em San Juan, no Porto Rico. "Acabamos de realizar um sonho. Há quatro anos, não tivemos a oportunidade. Mas desta vez, pelo avanço esportivo, organizacional e estrutural do nosso basquete, conseguimos", disse o presidente da FVB e da Confederação Sul-Americana de Basquete, José Carmelo Cortéz. Chile e Venezuela disputavam o direito de sediar o torneio. O Pré-Olímpico de 2003 foi disputado em Porto Rico.