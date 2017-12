Venezuela vence Ilhas Virgens no basquete A seleção venezuelana masculina de basquete garantiu vaga na segunda fase do Pré-Olímpico de São Juan, em Porto Rico, ao derrotar, neste domingo à noite, Ilhas Virgens por 87 a 84. Venezuela, Estados Unidos, Brasil e República Dominicana foram as seleções classificadas no Grupo B.