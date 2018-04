Veteranos brilham e Spurs superam Clippers por 125 a 118 na NBA

Liderado pelos veteranos Tony Parker e Tim Duncan, o San Antonio Spurs superou o Los Angeles Clippers por 125 a 118, diante de sua torcida, em grande duelo na rodada da NBA, na noite desta segunda-feira. Com o resultado, os atuais campeões se recuperaram da derrota sofrida para o Dallas Mavericks, no sábado.

Naquela partida, o San Antonio jogou desfalcado de seus principais jogadores. Com o retorno de Duncan, Parker e Manu Ginóbili, a equipe se reabilitou com grande triunfo sobre os Clippers. O armador francês foi o principal jogador da partida. Com 26 pontos, foi o cestinha. Registrou ainda quatro assistências.

Duncan, por sua vez, cravou um duplo-duplo de 21 pontos e 12 rebotes. Ginóbili, que começou no banco de reservas, contribuiu com 19 pontos. Já o brasileiro Tiago Splitter foi titular, após ser desfalque no jogo passado, e ajudou o San Antonio com seis pontos, dois rebotes e quatro assistências.

Diante da consistência dos veteranos dos Spurs, os destaques dos Clippers fizeram boa partida, principalmente no terceiro quarto, mas não resistiram no final. Chris Paul foi a principal referência da equipe, com 25 pontos e nove assistências. Blake Griffin anotou 22 enquanto J.J. Redick contribuiu com 21.

Com uma campanha irregular na atual temporada, os atuais campeões ocupam apenas a sétima colocação da Conferência Oeste, com 18 triunfos e 11 derrotas. Os Clippers vêm logo a frente, no sexto lugar, com 19 vitórias e 9 revezes.

Algoz do San Antonio Spurs no sábado, o Dallas Mavericks não conseguiu emplacar uma sequência vitoriosa. Nesta segunda, foi derrotado pelo Atlanta Hawks por 105 a 102, em casa. Responsável por marcar 22 pontos, Dennis Schroder foi o cestinha da partida. Do lado dos Mavericks, Monta Ellis foi novamente o destaque, com 18 acertos.

Entre os líderes das Conferências, somente o Golden State Warriors venceu nesta rodada. Bateu o Sacramento Kings por 128 a 108. Foi sua 23ª vitória na temporada. Dono da melhor campanha até agora, o time sofreu apenas três derrotas.

Do lado Leste, o Toronto Raptors parou no Chicago Bulls e foi superado por 129 a 120, apesar dos 34 pontos de Kyle Lowry. Os Bulls contaram com grande atuação de Derrick Rose, autor de 29 pontos. O Toronto segue na ponta, mesmo após o sétimo revés na temporada. A equipe segue com 22 triunfos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 110 x 82 Denver Nuggets

Chicago Bulls 129 x 120 Toronto Raptors

Houston Rockets 110 x 95 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 91 x 97 Utah Jazz

Dallas Mavericks 102 x 105 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 125 x 118 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 128 x 108 Sacramento Kings

Jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Boston Celtics

Washington Wizards x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Miami Heat x Philadelphia Sixers

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors