Vidal não é mais o técnico de Brasília

BRASÍLIA - Chegou ao fim o voo de Zé Galinha, o apelido recebido por José Carlos Vidal. Ele deixou o cargo de treinador do Uniceub/BRB/Brasília, após uma frustrante temporada, e vai assumir um cargo no âmbito do Centro Universitário de Brasília (Uniceub): o CEUB Esporte Clube.

Curiosamente, José Vidal terá voz decisiva na contratação de seu próprio sucessor. O nome que se ventila no meio do basquete brasiliense é o de Sérgio Hernández, ex-treinador da seleção argentina.

Vidal tem dois títulos do NBB (2010/11 e 2011/12). Na atual edição, a equipe do Distrito Federal caiu nas quartas de final, perante São José. Na Liga das Américas, chegou apenas ao quandrangular final.

“Está confirmada a minha saída da direção técnica do time. Recebi o convite da reitoria do Centro Universitário de Brasília para assumir um cargo de diretoria no novo projeto da instituição. Ainda não existe um organograma para dizer exatamente a função, mas será algo como diretor geral ou diretor executivo de esportes que terá como carro-chefe o time de basquete. Não deixarei a equipe totalmente, apenas assumirei outro cargo”, afirmou Vidal.

O treinador, que alcançõu também um título sul-americano de clubes, já vinha emitindo sinais de que estava disposto a deixar o cargo.