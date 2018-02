Vídeo liga astro da NBA com drogas Uma gravação caseira em DVD onde o astro do Denver Nuggets, Carmelo Anthony, aparece junto com um homem que adverte que quem passar informações à polícia sobre venda de drogas terminará com um ?buraco na cabeça?, foi apresentada quinta-feira por emissoras de televisão de Denver e Baltimore, nos EUA. A fita, ao que parece, foi gravada em uma rua de um bairro pobre de Baltimore, onde Anthony se criou. As imagens não mostram o jogador participando diretamente do diálogo. O assessor de Anthony, Calvin Andrews, divulgou um comunicado dizendo que o atleta não tinha conhecimento da gravação e que não concorda com sua mensagem nem com o conteúdo. No comunicado, Andrews afirma que o jogador realmente se encontrou com antigos conhecidos do bairro de Baltimore em meados deste ano. ?Carmelo nunca negou o fato de que provém de um meio ambiente difícil. Mas ele não concorda com tudo que se passa por ali e que trabalhou duro para sair daquele ambiente?, disse Andrews. A fita parece ter abalado o jogador, que teve atuação discreta na derrota do Denver, onde também atua o ala brasileiro Nenê, para o Cleveland Cavaliers, do ala Anderson Varejão, por 92 a 73. No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, vitória do Dallas sobre o Houston: 113 a 106.