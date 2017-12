Vídeo revela outro brigão da NBA Uma fita de vídeo da rede de televisão esportiva ESPN mostra que o reserva David Harrison, do Indiana Pacers, também participou da pancadaria generalizada que aconteceu no final da partida contra o Detroit Pistons, sexta-feira. No vídeo, Harrison aparece agredindo o torcedor John Ackerman, de 67 anos, enquanto os outros jogadores se encaminhavam para os vestiários do Palace, do Detroit Pistons. Numa ação judicial apresentada terça-feira, Ackerman afirma que foi agredido por Jermaine O?Neal, suspenso pela Comissão Disciplinar da NBA por 25 jogos. A liga emitiu um comunicado dizendo que Harrison não foi suspenso, porque no momento da suposta agressão os jogadores já estavam saindo quadra. A briga entre os jogadores e a torcida começou quase no final da partida, depois que um copo de cerveja atirado das arquibancadas atingiu o jogador Ron Artest, do Indiana Pacers, suspenso pelo resto da temporada 2004/2005.