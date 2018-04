Villanova leva 2º título em 3 anos no basquete universitário dos EUA

O Villanova Wildcats confirmou o seu favoritismo e conquistou, na noite de segunda-feira, o seu segundo título em três anos da NCAA, a liga universitária de basquete dos Estados Unidos, ao derrotar na decisão o Michigan Wolverines por 79 a 62, no Alamodome, em San Antonio.

Na decisão, acompanhada por 67.831 espectadores, o grande destaque foi Donte DiVincenzo, reserva do Villanova, que marcou 31 pontos, além de ter distribuído três assistências. E isso para um jogador mais conhecido, até então, pelo seu trabalho defensivo. "Eu me orgulho da minha defesa e simplesmente adiciono energia à equipe", disse, após o duelo.

O ala/armador de 21 anos foi eleito o MVP da decisão e também se tornou o segundo jogador a alcançar a marca de 30 pontos com cinco arremessos de três pontos convertidos na final, se juntando a Glen Rice, que estabeleceu tal marca em 1989.

A campanha avassaladora nos playoffs do NCAA confirmou o poderio do Villanova. Em todos os seus seis jogos no pós-temporada, a equipe venceu por uma vantagem de ao menos dez pontos, feito que só havia sido alcançado por Michigan State (2000), Duke (2001) e Carolina do Norte (2009).

Além disso, nas semifinais, o time estabeleceu um recorde histórico no Final Four do basquete universitário dos Estados Unidos ao converter 18 arremessos de três pontos. "Acho que jogamos nosso melhor jogo na final", disse o técnico Jay Wright, após o terceiro título de Villanova, que já havia faturado a NCAA em 1985 e 2016.