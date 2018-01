Vince Carter e Jason Kidd vivem noite mágica na NBA O ala-armador Vince Carter e o armador Jason Kidd, do New Jersey Nets, deixaram a quadra cada um com um ´triple-double´ e se transformaram nos primeiros jogadores de uma mesma equipe a conseguir tal façanha durante um mesmo jogo em 18 anos na NBA. Além disso, Carter e Kidd ajudaram sua equipe numa importante vitória sobre o Washington Wizards por 120 a 114. Carter deixou a quadra com 46 pontos (igualando a melhor marca de sua carreira), 16 rebotes e 10 assistências, enquanto Kidd marcou 10 pontos, pegou 16 rebotes e deu 18 assistências. O New Jersey (36-40) conseguiu sua quinta vitória em sete partidas e aparece na sétima posição da Conferência Leste, brigando diretamente por uma vaga para os playoffs da competição. Com a derrota, o Washington (39-37) não conseguiu garantir matematicamente sua classificação para os playoffs, mas continua em sexto na Conferência Leste, com três jogos de vantagem sobre o Nets. Já no Texas, deu a lógica e o Dallas Mavericks venceu o Portland Trail Blazers por 86 a 74. O destaque da equipe texana ficou com o armador Jason Terry, com 29 pontos, enquanto o ala-armador Devin Harris marcou outros 18. O Utah Jazz (48-28), que perdeu pela terceira vez seguida, foi liderado pelo armador Deron Williams, com 24 pontos, enquanto o ala Carlos Boozer marcou 16. A equipe de Salt Lake City tem vantagem de uma partida sobre o Houston Rockets e, por enquanto, é o quarto pré-classificado para os playoffs pela Conferência Oeste. O pivô brasileiro Rafael ´Baby´ Araujo jogou seis minutos, não marcou pontos e pegou um rebote. Outro brasileiro, o ala-pivô Nenê, teve um bom desempenho na vitória de seu Denver Nuggets sobre o Los Angeles Clippers por 96 a 93, e deixou o time mais perto de uma vaga para os playoffs. Nenê permaneceu em quadra por 28 minutos e marcou 11 pontos, ao converter 4 de 4 arremessos de campo e 3 de 4 lances livres. Além disso, o brasileiro pegou sete rebotes e deu uma assistência. O cestinha do Nuggets foi o armador Allen Iverson, com 34 pontos, 17 deles no último quarto, enquanto o reserva Linas Kleiza foi decisivo na vitória, ao converter uma cesta de três quando faltavam 15,8 segundos para o apito final. Em uma partida que representava um importante passo para as duas equipes na briga por uma das vagas para os playoffs da liga de basquete americana, o Denver conseguiu o triunfo para deixar sua campanha em 40-36 e somar cinco vitórias seguidas. O time de Nenê alcançou agora o Los Angeles Lakers na sexta posição da Conferência Oeste, e tem vantagem sobre o Clippers, caso ambos terminem a temporada regular empatados. Outros resultados da rodada da NBA: Indiana Pacers 105 x 98 Boston Celtics Orlando Magic 116 x 89 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 94 x 96 New Orleans Hornets San Antonio Spurs 112 x 99 Golden State Warriors Milwaukee Bucks 113 x 118 New York Knicks