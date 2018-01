Vince Carter fora do All-Star Game Vince Carter, do Toronto Raptors, não jogará o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, domingo, na Filadélfia. Ele sofreu uma contusão na rodada de quinta-feira da liga norte-americana de basquete, quando seu time venceu o San Antonio Spurs por 80 a 74, e ficará afastado das quadras por dez dias. Baron Davis, do Charlotte Hornets, será seu substituto na equipe da Conferência Leste. Vince Carter foi o jogador mais votado pelos torcedores para participar do All-Star. Esta é a terceira vez na história que ele consegue esse feito ? os recordistas são Michael Jordan, por nove vezes, e Julius Erving, por quatro. O time do Oeste também estará desfalcado de um de seus principais jogadores. O pivô Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, está contundido e dará lugar a Elton Brand, do Los Angeles Clippers.