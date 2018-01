Vince Carter supera Lebron James Vince Carter venceu neste domingo o duelo com LeBron James e o New Jersey Nets derrotou o Cleveland Cavaliers por 104 a 98. Carter fez 34 pontos e pegou 11 rebotes para liderar sua equipe, que impôs aos Cavs a sexta derrota consecutiva fora de casa. LeBron, o melhor novato de 2004, também teve boa atuação, com 28 pontos e 7 assistências. Pelos Nets, Jason Kidd teve 14 pontos, 12 assistências e 3 bolas recuperadas.