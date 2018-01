Visitantes vencem na Conferência Oeste Quatro das principais equipes da Conferência Oeste nesta temporada 2004/05 da liga norte-americana de basquete, a NBA, enfrentaram-se na noite desta sexta-feira. Em Phoenix, os visitantes do Seattle SuperSonics surpreenderam o Phoenix Suns por 113 a 105. Já em Sacramento, na California, os visitantes também saíram com a vitória: Dallas Mavericks 115 x 113 Sacramento Kings. Confira os demais resultados da noite: Toronto Raptors 91 x 106 Philadelphia 76ers Washington Wizards 94 x 91 Los Angeles Clippers Charlotte Bobcats 87 x 97 Miami Heat Indiana Pacers 83 x 91 Houston Rockets Bonston Celtics 111 x 94 New York Knicks New Jersey Nets 91 x 101 San Antonio Spurs Cleveland Cavs 101 x 106 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 88 x 82 Portland TrailBlazers New Orleans Hornets 111 x 108 Golden State Warriors Utah Jazz 100 x 82 Minnesota Timberwolves