Vitória de Ourinhos define classificados no basquete feminino Com a vitória do Ourinhos sobre o Santo André por 85 a 47, nesta sexta-feira, foram definidas as quatro equipes classificadas para as semifinais do Campeonato Nacional feminino de basquete. São elas: São Caetano, Ourinhos, Catanduva e Sport Recife. O triunfo sobre o Santo André deixou Ourinhos na segunda colocação. As cestinhas da partida foram Kattynha, de Santo André e Chuca, de Ourinhos, com 23 e 17 pontos, respectivamente. "Foi um bom jogo, em que a nossa forte defesa fez diferença mais uma vez. O grupo está evoluindo bastante, especialmente na marcação. Para chegar ao ponto ideal, falta melhorar um pouco mais o conjunto e ganhar mais regularidade ofensiva", analisou o técnico de Ourinhos, Paulo Bassul. A campanha de Ourinhos até agora é de sete vitórias e duas derrotas, apenas pior que a do São Caetano, com sete vitórias e uma derrota.