Vitória deixa Celtics com sua melhor campanha desde 1972/73

O ala/armador Ray Allen marcou 17 pontos e comandou o Boston Celtics na vitória por 89 a 69 sobre o Sacramento Kings, em partida disputada nesta quarta-feira pela temporada regular da NBA. É a quarta vez na história que o Celtics inicia uma temporada com 23 vitórias em 26 jogos. A primeira foi na de campanha de 1961/62, e a segunda em 1963/64. Nas duas ocasiões, a franquia conseguiu o título da NBA. A terceira e última vez que a equipe iniciou tão bem uma temporada foi em 1972/73. O Celtics não vencia em Sacramento há mais de 11 anos. O time tem a melhor campanha da liga. O Kings (11 vitórias e 16 derrotas), quarto colocado da Divisão Pacífico, teve o ala Ron Artest, com 15 pontos, como seu melhor homem no ataque.