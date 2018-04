Vitória desiste de disputar nova temporada do NBB O Vitória Basquete anunciou nesta terça-feira que não irá disputar a temporada 2011/2012 do NBB, a liga nacional de basquete masculino, que começa no sábado. Assim, com a desistência da equipe da capital do Espírito Santo, a competição passa a ter 15 participantes.