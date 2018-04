Vitória do Lakers sobre Nuggets é o presente de Phil Jackson

O ala-armador Kobe Bryant comandou a vitória do Los Angeles Lakers por 127 a 99 sobre o Denver Nuggets, um verdadeiro presente para o veterano treinador Phil Jackson, que renovou o seu contrato por duas temporadas, em que vai receber US$ 24 milhões - cerca de R$ 45 milhões. Veja também: Celtics humilha o Knicks com vitória por 104 a 59 Bryant liderou o ataque com 24 pontos, sete assistências e seis rebotes. O Lakers (9 vitórias e 6 derrotas) ganhou seu segundo jogo consecutivo. O Nuggets (9 vitórias e 7 derrotas) voltou a mostrar inconsistência. O ala Carmelo Anthony fez 23 pontos, e o armador Allen Iverson, 21, com seis assistências. Mas não foi suficiente para evitar a terceira derrota consecutiva.