Vitória espanta má fase dos Warriors Antawn Jamison fez 22 pontos e Erick Dampier marcou mais 11 na vitória do Golden State Warriors sobre o New Jersey Nets por 101 a 85, ontem à noite. Os Warriors, que perderam para o New York Knicks e para o Los Angeles Lakers na semana passada, aparentemente se recuperaram da má fase e não tiveram dificuldades para vencer os Nets. No ano passado, o Golden State Warriors também esteve entre as piores equipes da NBA.