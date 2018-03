Volta de titulares anima técnico da seleção O técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, está mais animado, pois as jogadoras mais experientes - Silvinha, Leila e Alessandra - estão treinando normalmente, livres de contusões e cirurgias. "Elas sentem a falta de ritmo de jogo e treino, mas são jogadoras de bom nível e logo estarão nas condições das demais", diz o treinador, que comanda um grupo de 16 atletas, no CT do COC, em Ribeirão Preto. "Elas deixam o time mais consistente, mais encorpado." As três jogadoras não participaram do Sul-americano do Equador, mas estão dispostas a conseguir suas vagas para os Jogos Pan-americanos de São Domingos e, principalmente, ao Pré-Olímpico do México. Para Barbosa, não deve-se cobrar as jogadoras mais experientes pelo que fizeram ou relaxar, deixando a dedicação de lado devido às glórias do passado, como o título mundial de 1994, na Austrália, e a medalha de prata na Olimpíada de 1996, em Atlanta. "O grupo é outro, a maioria das jogadoras e a situação também mudaram, além dos próprios adversários, que não são mais os mesmos", explica o técnico, lembrando-se que o time masculino foi bicampeão mundial nos anos 1960 e atualmente tem sérias dificuldades nos confrontos internacionais. "Foram feitos espetaculares e temos que usá-los como reforço para aumentar a nossa responsabilidade", comenta ele. A definição do time titular que iniciará os amistosos contra a Rússia, na sexta-feira, em Palmas, ocorrerá a partir de segunda-feira. "Por enquanto, o momento é ter todas as jogadoras juntas", diz Barbosa, que comanda dois treinos neste sábado e domingo dará o dia de folga para o grupo. A seleção volta aos treinos na segunda-feira. Na quarta-feira (09), o time embarca para Palmas, partindo de São Paulo.