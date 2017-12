Wade comanda vitória histórica do Miami Heat sobre o Dallas Graças a uma grande atuação do ala-armador Dwyane Wade, o Miami Heat derrotou o Dallas Mavericks por 98 a 96, na noite desta terça-feira, na Flórida, e se manteve vivo na luta pelo título da NBA. Ainda em desvantagem por 2 a 1 na série melhor-de-sete, o time de Miami faz em casa o quarto confronto da decisão nesta quinta, novamente no American Airlines Arena, em Miami. Wade marcou 42 pontos ao acertar 14 de 26 arremessos de quadra e 13 de 18 lances livres. Além disso, foi responsável pelas cestas decisivas na reação do Heat, que a 8min34s do fim da partida perdia por 12 pontos (83 a 71). O ala-armador do Miami, autor de 15 pontos no último quarto, fez a cesta que deixou o placar em 92 a 93, faltando 1min48s. Veio então a roubada espetacular de Udonis Haslem, que levou a dois pontos em lances livres. A equipe de Miami fez 94 a 93, com 1min03s, e depois apenas administrou a vantagem. O veterano armador Gary Payton, a 9 segundos do fim, deixou o Heat com a vantagem de 97 a 95. O ala alemão Dirk Nowitzki, que tinha errado apenas 1 de 10 lances livres, teve a chance de empatar, mas desperdiçou o segundo arremesso, que deixaria o placar em 97 a 97 faltando 3s4. Na seqüência, Wade pegou o rebote e sofreu falta. Ele converteu o primeiro lance livre e errou o segundo, mas corrigiu seu erro ao evitar uma cesta do ala Josh Howard já no apito final. Acabava o suspense. O Heat, apesar de voltar a mostrar irregularidade, com 20 bolas perdidas, obteve uma vitória histórica. O pivô Shaquille O´Neal fez 16 pontos, acertando 4 de 6 lances livres, pegou 11 rebotes, deu cinco assistências e dois tocos. Jason Williams e Antoine Walker marcaram 12 gols cada um. No Mavericks, Nowitzki voltou a ser o cestinha com 30 pontos e sete rebotes. Howard fez 21 e o armador Terry Jason ficou em 16. O time de Dallas perdeu o jogo nos rebotes: apenas 34, contra 49 do Heat. Só o pivô reserva Erik Dampier, com 14 pontos e nove rebotes, se salvou.