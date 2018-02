Wade decide em vitória do Heat sobre o Jazz

O ala-armador Dwyane Wade foi fundamental para o Miami Heat na vitória por 104 a 102 sobre o Utah Jazz, com uma cesta de três pontos no fim do tempo regulamentar. Wade marcou 20 pontos para o Heat (8-19), que vinha de duas derrotas seguidas. O time continua no último lugar da Divisão Sudeste. O pivô Shaquille O'Neal somou 17 pontos e 10 rebotes. Já o Jazz (15-14) foi liderado pelo armador Deron Williams, com 22 pontos, e se manteve no terceiro lugar da Divisão Noroeste.