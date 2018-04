Wade despista sobre renovação com Heat e pode deixar Miami

MIAMI - O ala-armador Dwyane Wade, estrela do Miami Heat, declarou que não quer falar de renovação de contrato com a equipe, por enquanto, e com isso pode ter a opção de negociar com outros times assim que terminar a próxima temporada da NBA. A informação foi dada por ele ao jornal Miami Herald.

"Não há conversas em andamento com a equipe sobre renovação. Cada parte sabe o que é melhor para si", disse o jogador.

As declarações de Wade não geraram nenhum tipo de surpresa, já que durante meses ele teve a opção de aceitar uma oferta de renovação com o time por três anos, para receber US$ 60 milhões.

Após ter disputado sete temporadas como profissional, Wade tem direito a não cumprir o último ano que lhe resta de contrato com o Heat, ao fim da temporada 2009/10, e poderá decidir onde jogar, de acordo com as regras da NBA.

O ala-armador, de 27 anos, jogou 79 partidas e obteve média de 30,2 pontos na última temporada.

Um dos destinos de Wade poderia ser o Chicago Bulls, já que o jogador comprou recentemente uma casa em Chicago. Porém, ele negou que a aquisição do imóvel tenha relação com uma mudança de clube.

"A compra da casa e Chicago não tem nada a ver com o que algumas pessoas têm especulado", afirmou Wade.