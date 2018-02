Wade e o'Neal formam dupla infernal na vitória do Heat

O ala/armador Dwyane Wade e o pivô Shaquille O'Neal foram os líderes do Miami Heat, que teve uma atuação perfeita no ataque e na defesa para vencer por 117 a 113 o Phoenix Suns, nesta segunda-feira, pela temporada regular da NBA. Pela primeira vez na temporada, o time conquistou duas vitórias consecutivas. Wade somou 31 pontos, seis assistências, três rebotes e três roubadas de bola. A 12,9 segundos do fim do tempo regulamentar, ele tirou a bola do canadense Steve Nash para fazer uma cesta que deixou o placar em 115-108 a favor do Heat. O'Neal anotou 18 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, uma roubada de bola e um toco para o Heat (6 vitórias e 15 derrotas). O Suns (16 vitórias e 6 derrotas) perdeu o segundo jogo consecutivo. O ala/armador brasileiro Leandrinho, com 11 pontos, não repetiu o desempenho de outras noites. Em 21 minutos, ele acertou 4 de 17 arremessos de quadra (2 de 10 de três pontos), e 1 de 2 lances livres, deu quatro assistências e pegou três rebotes. Os alas Grant Hill e Shaw Marion, o pivô Amar Stoudemire e o ala-armador Raja Bell foram os cestinhas do time, com 19 pontos cada um.