Wade e O´Neal formam dupla perfeita na vitória do líder Heat O ala-armador Dwyane Wade e o pivô Shaquille O´Neal comandaram o ataque do Miami Heat na vitória por 98 a 83 sobre o Detroit Pistons, assumindo a vantagem de 2 a 1 na final da Conferência Leste da NBA. Wade fez 35 pontos, e O´Neal 27, com 12 rebotes. Juntos, os dois acertaram 24 de 32 arremessos de quadra. Eles compensaram o poderoso ataque do Pistons, que chegou a fazer um parcial de 11 a 0 no início do último quarto. Daí em diante, só deu Heat. Os alas Antoine Walker, com 11 pontos, e Udonis Haslem, com 10, foram os outros destaques. O armador Chauncey Billups foi o líder do Pistons, com 31 pontos, 11 deles no último quarto. O ala-armador Richard Hamilton, com 20, também fez boa partida. O ala Rasheed Wallace anotou 11 pontos e 10 rebotes. O quarto jogo será na segunda-feira à noite, em Miami, e o quinto em Detroit, na quarta-feira.