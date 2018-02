Wade faz 41 pontos, mas Heat perde para o Nets

O New Jersey Nets venceu por 107 a 103 na prorrogação o Miami Heat, que perdeu o segundo jogo consecutivo e o oitavo nos últimos dez pela NBA. O ala/armador Vince Carter, do Nets, com 31 pontos, perdeu o duelo individual com Dwyane Wade, do Heat, que fez 41. Mas teve a ajuda dos 29 pontos do ala Richard Jefferson para dar a vitória ao Nets (11 vitórias e 15 derrotas), que vinha de duas derrotas consecutivas. Carter também anotou oito rebotes e seis assistências. Ele esteve perfeito nos lances livres, convertendo 10 de 10, quatro deles na prorrogação, que decidiram o jogo. O ala Udonis Haslem somou 18 pontos e 13 rebotes para o Heat (7 vitórias e 19 derrotas), e ainda forçou a prorrogação com a cesta do empate no fim do tempo regulamentar.