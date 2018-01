Wallace é eleito o melhor defensor da NBA O pivô Ben Wallace, do Detroit Pistons, foi eleito o melhor defensor da temporada 2002/2003 da NBA, repetindo o feito do campeonato passado, quando também recebeu esse prêmio. O jogador de 28 anos teve 531 dos 585 pontos possíveis na votação entre os jornalistas que cobrem diariamente na liga norte-americana de basquete. O segundo colocado foi Ron Artest, do Indiana Pacers. Wallace teve a mais alta média de rebotes da temporada regular, com 15,4 por jogo. Além disso, conseguiu 3,15 tocos e 1,42 roubos de bola por partida. Depois de ajudar o Detroit a fazer a melhor campanha da Conferência Leste, o pivô luta agora para derrotar o Orlando Magic nos playoffs.