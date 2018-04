Wallace lidera o Bobcats no seu melhor início de campanha

O ala Gerald Wallace voltou a ser o líder do ataque do Charlotte Bobcats, que venceu por 101 a 92 o Portland Trail Blazers e estabeleceu a sua melhor marca para um começo de temporada. Veja também: Howard mantém o Magic invicto em jogos fora de casa Wallace, pelo terceiro jogo consecutivo, marcou 27 pontos. O armador Raymond Felton ajudou com 24 pontos e 10 assistências. A vitória deixou o Bobcats com seis vitórias e quatro derrotas. É a sua melhor campanha num começo de temporada desde a estréia na NBA, há quatro anos. O armador Jarrett Jack, com 18 pontos, liderou o ataque do Trail Blazers, que perdeu seus sete jogos como visitante nesta temporada.