Warriors arrasam Lakers e, com 10 vitórias seguidas, assumem liderança do Oeste

Sem alarde, o Golden State Warriors já tem a melhor campanha da NBA e parece disposto a, de novo, tentar bater o recorde de vitórias em uma mesma temporada. Na noite de sexta-feira, numa rodada completa do basquete norte-americano, com 15 partidas, os Warriors contaram com 29 pontos do reforço Kevin Durant para vencerem o Los Angeles Lakers por 109 a 85, desta vez na casa do rival, repetindo a vitória de quarta-feira em Oakland. Enquanto isso, em Detroit, o outro time de Los Angeles, os Clippers, perdiam de 108 a 97 para os Pistons, deixando escapar o posto de líder geral.

No Staples Center, Stephen Curry anotou 24 pontos, enquanto que Klay Thompson colaborou com 18 na vitória dos Warriors. Melhor dos Lakers neste início de temporada, Nick Young ficou fora por lesão. Jordan Clarkson até fez 20 pontos, mas não resolveu sozinho. Marcelinho Huertas jogou pela quarta vez na temporada, ficando em quadra por 12 minutos. Não marcou pontos, mas deu três assistências.

Com essa vitória, o Golden State chegou a 14, sendo 10 delas seguidas, com apenas duas derrotas. A equipe lidera no Oeste. Já os Lakers, que começaram a temporada surpreendendo, agora têm campanha negativa. Ganharam oito e perderam nove, ficando fora da zona de classificação na mesma conferência.

No The Palace, os Pistons chegaram a ver ruir os 17 pontos de vantagem que abriram sobre os Clippers na metade do terceiro quarto. Levou a virada no início do último período, mas se recuperou. Venceu por 108 a 97, com grande partida de todos os seus titulares. Os cinco fizeram entre 15 e 16 pontos. Pelos Clippers, foram 24 de Blake Griffin e também de JJ Redick. Foi a terceira derrota da equipe, segunda do Oeste.

Em terceiro aparece o San Antonio Spurs, que abriu a rodada ganhando do Boston Celtics por 109 a 103 na casa do adversário. Kawhi Leonard, em tarde inspirada, fez 25 pontos e ainda pegou 10 rebotes. Os Spurs têm 13 vitórias e três derrotas.

No Leste, a liderança é do atual campeão Cleveland Cavaliers, com 12 vitórias e duas derrotas. Na noite de sexta-feira, a equipe venceu o Dallas Mavericks com sobras, em casa, por 128 a 90. Kyrie Irving acertou quatro de cinco bolas de três tentadas e fechou o jogo com 28 pontos. Kevin Love fez 17.

Distante, o Toronto Raptors é o segundo, com 10 vitórias e seis derrotas. Em um jogo apertado, em que não conseguiu abrir mais de 10 pontos de vantagem, o time canadense fez 105 a 99 no Milwaukee Bucks. Lucas Bebê ficou 15 minutos em quadra, não pontuou, mas mostrou sua grande arma: deu quatro tocos. Todos os demais atletas somados deram três.

Cristiano Felício também não pontuou, mas ficou sete minutos em quadra e pegou cinco rebotes na vitória do Chicago Bulls sobre o Philadelphia 76ers por 105 a 89, na casa do rival. Os Bulls, que tiveram Jimmy Butler e Dwayne Wade com 26 pontos, estão em quarto no Leste, com campanha idêntica a do Toronto e também do Atlanta Hawks.

O time de Tiago Splitter, porém, deu vexame na noite de sexta-feira. Fez só 68 pontos na derrota para o Utah Jazz, por 95 a 68. Raulzinho jogou dois minutos pelo Jazz e fez dois pontos.

Leandrinho passou em branco em pontos na derrota do Phoenix Suns para o Minnesota Timberwolves, por 98 a 85, mas pegou três rebotes nos 12 minutos que ficou em quadra. Já Nenê, em 14 minutos, foi o melhor brasileiro da Black Friday, com 10 pontos no triunfo do Houston Rockets sobre o Sacramento Kings, por 117 a 104.

De forma geral, a melhor atuação da noite, com sobras, foi de Russell Westbrook. O astro conseguiu mais um 'triple-double', anotando 36 pontos, 12 rebotes e 18 assistências na vitória do Oklahoma City Thunder por 132 a 129 sobre o Nuggets, em Denver. A partida teve uma prorrogação.

Confira os resultados da NBA nesta sexta-feira:

Boston Celtics 103 x 109 San Antonio Spurs

Orlando Magic 91 x 94 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 128 x 90 Dallas Mavericks

New York Knicks 113 x 111 Charlotte Hornets

Philadelphia Sixers 89 x 105 Chicago Bulls

Detroit Pistons 108 x 97 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 95 x 68 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 99 x 105 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 81 x 90 Miami Heat

Indiana Pacers 118 x 97 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 129 x 132 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 85 x 98 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 119 x 104 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 85 x 109 Golden State Warriors

Sacramento Kings 104 x 117 Houston Rockets

Acompanhe os jogos de sábado na NBA:

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Charlotte Hornets x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

Miami Heat x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves