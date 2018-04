Warriors arrasam Rockets e ficam a uma vitória da final da NBA

Embalado por seu maior astro, o Golden State Warriors atropelou sem nenhuma piedade o Houston Rockets na noite do último sábado e abriu 3 a 0 na série melhor de sete da decisão da Conferência Oeste da NBA. Stephen Curry teve uma atuação para ser lembrada por muitos anos e liderou o time de Oakland na incrível vitória por 35 pontos de diferença, 115 a 80, mesmo na casa do adversário.

Curry mostrou por que foi o MVP (jogador mais valioso) da temporada regular. Em meio a tiros de longa distância, assistências e belas infiltrações, o armador quebrou o recorde de bolas de três convertidas em uma mesma edição de playoffs, com 64. O número impressiona porque o jogador precisou de somente 13 jogos para alcançá-lo, enquanto Reggie Miller havia estabelecido o recorde anterior, com 58, em 22 partidas.

Foram sete bolas de três para Curry, em nove tentadas, somente na partida de sábado. O armador terminou com 40 pontos, sete assistências e cinco rebotes e mostrou que não há marcadores à altura do lado adversário quando ele está inspirado.

Agora, resta saber como o Rockets assimilará essa derrota vexatória, diante de seus próprios torcedores. A equipe precisará reagir rapidamente se não quiser ser "varrida" e eliminada já nesta segunda-feira, quando receberá de novo o Warriors em Houston para o jogo 4. Para o time de Oakland, resta vencer uma das quatro possíveis partidas restantes, sendo duas em casa, para ir à decisão da NBA.

No sábado, o Rockets se manteve no confronto apenas nos primeiros minutos, mas logo o Warriors embalou seu ritmo acelerado e disparou no placar. No intervalo do segundo para o terceiro quarto, a diferença já estava em 25 pontos e em momento algum os donos da casa pareceram capazes de reagir.

Na metade do terceiro período, o confronto já parecia decidido e os próprios jogadores do Rockets deixavam a decepção visível. Foi tão fácil, que Curry passou quase todo o quarto final sentado no banco. Somente quando o adversário diminuiu um pouco a diferença o armador entrou, acertou mais uma bola de três, e voltou a descansar.

Não ajudou para o Rockets o fato de seu astro, James Harden, ter uma atuação tão abaixo do esperado. Depois de levar a melhor no confronto com Klay Thompson, o ala foi marcado por Harrison Barnes e Andre Iguodala, e aí não encontrou resposta. Foram somente 17 pontos para a principal arma ofensiva dos texanos.

Josh Smith, com 16 pontos, e Dwight Howard, com 14 pontos e 14 rebotes, até tentaram dominar o garrafão, mas não foi o suficiente. Do outro lado, além de Curry, Thompson (17 pontos), Draymond Gren (17 pontos e 13 rebotes) e Andrew Bogut (12 pontos e 12 rebotes) também estiveram em dias inspirados.

Se vencer o Rockets na segunda, o Warriors chegará à sua primeira final desde 1975, quando se sagrou campeão. Do outro lado, na decisão da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers vence por 2 a 0 o Atlanta Hawks após duas partidas fora de casa, e o jogo 3 acontece neste domingo, em Ohio.