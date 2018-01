Warriors bate Knicks em rodada marcada por homenagens a repórter morto

A NBA entrou em quadra de luto para a sua rodada de quinta-feira. Mais cedo, falecera Craig Sager, repórter de 65 anos que cobria a liga norte-americana de basquete pela TNT e era uma das figuras públicas mais ligadas à competição. No ano passado, chegou a voltar às transmissões, após apresentar melhoras na leucemia que acabou por matá-lo, e emocionou até o sisudo e pouco amigável Greg Popovich.

"Eu honestamente preciso dizer a você que essa é a primeira vez na vida que eu aproveito essa ridícula entrevista obrigatória porque você está de volta aqui conosco", disse Popovich a Sager em dezembro do ano passado. O repórter, contratado da TNT, ganhou até a chance de cobrir pela primeira vez uma final de NBA, pela ESPN, em uma oportunidade que parecia única - a TNT não tem os direitos de transmissão da decisão nos Estados Unidos. LeBron James disse que o título do Cavaliers era mais especial porque pôde dar entrevista a Sager ao final do jogo.

A morte de um símbolo da NBA mexeu com os jogadores. Todas as partidas tiveram um respeitado minuto de silêncio. Os atletas do Milwaukee Bucks, por exemplo, entraram em quadra com uma camiseta que simulava a estampa de um dos seus pouco tradicionais ternos, sempre chamativos e coloridos.

Em quadra, após as homenagens, o Bucks venceu o Chicago Bulls por 108 a 97, com grande atuação do grego Giannis Antetokounmpo, de apenas 22 anos, que marcou 30 pontos e pegou 14 rebotes. Jabari Parker também brilhou, com 28 pontos. Pelo Bulls, Cristiano Felício teve 21 minutos para fazer sete pontos e pegar seis rebotes. Foi a quinta partida seguida do brasileiro com mais de cinco rebotes.

Situação que contrasta com a de Anderson Varejão, que mais uma vez não foi utilizado por Steve Kerr. Sem ele, o Golden State Warriors venceu mais uma, fazendo 103 a 90 sobre o New York Knicks. Kevin Durant fez um double-double de 15 pontos e 14 rebotes, enquanto Stephen Curry teve um jogo peculiar. Anotou só oito pontos, mas pegou 10 rebotes. De 14 arremessos de quadra, acertou só três.

Outro candidato ao título que venceu na rodada foi o San Antonio Spurs, que fez 107 a 92 no Phoenix Suns, na casa do rival, com Kawhi Leonard e Pau Gasol anotando 18 pontos cada. Pelo Suns, Leandrinho ficou em quadra por 16 minutos, saindo do banco. Anotou oito pontos.

Com 23 vitórias e quatro derrotas, o Warriors é o líder geral e do Oeste. O San Antonio é o segundo, com 21 vitórias em 26 partidas. O Bulls, apesar do elenco estrelado, aparece só em sexto no Leste, com 13 triunfos em 25 jogos. O Knicks tem uma partida e uma vitória a mais.

Confira o resultado dos jogos desta quinta na NBA:

Milwaukee Bucks 108 x 97 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 102 x 95 Indiana Pacers

Denver Nuggets 132 x 120 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 92 x 107 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 103 x 90 New York Knicks

