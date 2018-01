Warriors bate Mavericks e fica perto da classificação na NBA O que no começo parecia uma surpresa, agora se mostra cada vez mais uma realidade. Neste domingo, o Golden State Warriors ficou perto de garantir vaga à próxima fase dos playoffs da NBA ao derrotar o Dallas Mavericks, por 103 a 99. Com o resultado, o Warriors abriu uma vantagem de 3 a 1 na série melhor de sete partidas. O próximo duelo entre as equipes será na próxima terça-feira, em Dallas. O grande destaque do Warriors foi o armador Baron Davis, com 33 pontos, oito rebotes e quatro assistências. O ala Jason Richardson marcou outros 22 pontos, enquanto Stephen Jackson contribuiu com 19. O ala-armador reserva Jerry Stackhouse liderou o ataque do Mavericks, com 24 pontos, enquanto o ala alemão Dirk Nwitzki marcou outros 23 e pegou 15 rebotes. Atualizado às 08h30