Warriors conquista sexta vitória seguida na NBA

O Golden State Warriors conquistou sua sexta vitória seguida na temporada regular da NBA ao bater, fora de casa, neste domingo, o Seattle SuperSonics por 109 a 96. O pivô Andris Biedrins voltou a ser o destaque do Warriors (8 vitórias e 7 derrotas), com um "double double", com 18 pontos e 16 rebotes. Ainda pelo Golden State, o ala-armador Monta Ellis converteu 18 pontos e o armador Baron Davis contribuiu com 14. O ala Chris Wilcox e o armador Earl Watson marcaram 16 pontos cada para o SuperSonics (3 vitórias e 15 derrotas), enquanto o novato Jeff Green converteu outros 13 tantos.