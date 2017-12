Warriors derrota o Suns de Leandrinho O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado na noite desta quarta-feira pelo Golden State Warriors. Placar final: 110 a 99. Leandrinho teve fraca atuação na derrota do Suns ? marcou apenas três pontos na partida, com três assistências e um rebote. O cestinha do jogo foi Amare Stoudemire, da equipe de Leandrinho, que marcou 33 pontos. Veja os resultados das demais partidas da noite: Philadelphia Sixiers 113 x 88 Washington Wizards Miami Heat 111 x 98 Orlando Magic New Jersey Nets 105 x 85 Cleveland Cavaliers Sacramento Kings 96 x 94 Detroit Pistons New Orleans Hornets 106 x 98 New York Knicks Memphis Grizzlies 110 x 102 L.A. Clippers Houston Rockets 102 x 87 L.A. Lakers Minnesota Timberwolves 77 x 66 Utah Jazz