Warriors descarta dano estrutural, mas confirma lesão espinhal do armador McCaw

O Golden State Warriors anunciou neste domingo os resultados dos exames realizados pelo armador Patrick McCaw, após a assustadora queda sofrida na rodada de sábado da NBA, na vitória sobre o Sacramento Kings por 112 a 96, fora de casa. A franquia descartou qualquer lesão mais grave, mas confirmou uma contusão espinhal sofrida pelo atleta.

"Após um raio X, tomografia, ressonância magnética e revisões preliminares, não foi indicada nenhuma lesão estrutural ou ruptura neural. McCaw será submetido a uma revisão de seu estado com um especialista na quinta-feira. Neste ponto, a lesão será reportada como uma contusão espinhal lombar (secundária ao impacto da queda)", anunciou a equipe.

Horas depois de divulgar as primeiras atualizações do estado de McCaw, o Warriors informou que o armador já recebeu alta do hospital UC Davis Medical Center, em Sacramento. De acordo com a imprensa local, a expectativa inicial é de que ele perca apenas três partidas.

Tratam-se de notícias tranquilizantes, depois da queda chocante sofrida pelo armador no sábado. Ao tentar fazer uma bandeja, McCaw foi deslocado, aparentemente sem intenção, por Vince Carter, caindo violentamente com o quadril na quadra. Ele ficou se contorcendo em dores, até ser retirado em uma maca, sendo depois levado a um hospital para a realização de exames.

Inicialmente, causou preocupação a alegação do jogador de que havia perdido a sensibilidade de sua perna, que recuperou momentos depois. Os jogadores ficaram bastante abalados com a cena, principalmente o próprio Vince Carter, que deixou a quadra cabisbaixo e precisou ser consolado pelos colegas.