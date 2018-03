Warriors e Rockets vencem e esquentam briga pela liderança na NBA

O Houston Rockets e o Golden State Warriors venceram seus jogos na noite desta terça-feira e esquentaram a briga pela liderança da Conferência Oeste da NBA. Fora de casa, o Rockets derrotou o Oklahoma City Thunder por 122 a 112, enquanto os atuais campeões superaram o Brooklyn Nets por 114 a 101, diante de sua torcida. As duas equipes também brigam pelo posto de melhor campanha da temporada regular.

+ Com desfalques, Cavaliers conta com brilho de LeBron para vencer Pistons

+ NBA inaugura em abril na Galeria do Rock sua primeira loja em São Paulo

O duelo em Oklahoma colocou em quadra dois dos principais jogadores da NBA. James Harden liderou o Rockets e Russell Westbrook comandou o time da casa. Se Harden teve mais sucesso no resultado final, Westbrook teve maior destaque individual. Ambos estão na briga para ser o MVP da temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Harden anotou um "double-double" de 23 pontos e 11 assistências. Registrou ainda cinco rebotes. Apesar da boa atuação, não foi o maior destaque da sua equipe, pois Chris Paul marcou 25 pontos, três rebotes e cinco assistências. Trevor Ariza contribuiu com 15 pontos e Eric Gordon, com 14.

Saindo do banco de reservas, o brasileiro Nenê esteve em quadra por 16 minutos e anotou oito pontos, pegou cinco rebotes e ainda brilhou ao dar um belo toco em Westbrook.

O astro do Thunder foi o cestinha da partida, com 32 pontos, ajudando ainda com quatro rebotes e sete assistências. Mas, apesar do esforço, não conseguiu evitar o revés dos anfitriões. Carmelo Anthony também se destacou ao anotar 23 pontos e registrou quatro rebotes.

Apesar da derrota, o Thunder segue dentro da zona de classificação aos playoffs, com 37 triunfos e 29 revezes. Já o Rockets continua como o dono da melhor campanha da temporada, com 50 vitórias e 13 derrotas. O Golden State Warriors vem logo atrás, com 50 triunfos e 14 derrotas.

Para seguir na cola do rival, o atual campeão da NBA voltou a contar com uma boa atuação de Stephen Curry, cestinha na vitória sobre o Brooklyn Nets por 114 a 101. Ele anotou 34 pontos e ainda anotou seis rebotes e quatro assistências. Mais discreto, Kevin Durant marcou 19 pontos, seis rebotes e três assistências.

Pelo Brooklyn Nets, o destaque foi D'Angelo Russell, com 20 pontos. DeMarre Carroll, por sua vez, anotou 19. Com sua 45ª derrota, o Nets ocupa somente a penúltima colocação da Conferência Leste, com 20 vitórias.

Na outra ponta desta mesma tabela, o Toronto Raptors venceu mais uma ao superar o Atlanta Hawks por 106 a 90, diante de sua torcida. DeMar DeRozan liderou o time canadense, ao marcar 25 pontos. Jonas Valanciunas contribuiu com 15 e CJ Miles registrou 14.

O resultado manteve o Raptors à frente do Boston Celtics, na liderança da Conferência Leste. O time do Canadá soma 46 vitórias e 17 derrotas, contra 45/20 do vice-líder.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 114 x 128 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 106 x 90 Atlanta Hawks

Washington Wizards 117 x 113 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 112 x 122 Houston Rockets

Dallas Mavericks 118 x 107 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 111 x 87 New York Knicks

Golden State Warriors 114 x 101 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 116 x 121 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Utah Jazz

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Orlando Magic