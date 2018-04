Warriors encerra jejum de vitórias em jogo com queda assustadora de McCaw

Não foi sem sustos que o Golden State Warriors encerrou uma sequência de três derrotas na NBA. Pela rodada de sábado, os atuais campeões da liga derrotaram o Sacramento Kings por 112 a 96, fora de casa, mas o duelo acabou mesmo ficando marcado pela contusão de Patrick McCaw.

O armador se lesionou no fim do terceiro quarto, quando saltou para fazer uma bandeja e foi deslocado, aparentemente sem intenção, por Vince Carter, caindo violentamente com o quadril na quadra. Ele ficou se contorcendo em dores, até ser retirado em uma maca, sendo depois levado a um hospital para a realização de exames.

Após ser excluído na sua volta às quadras depois de se recuperar de lesão nas costelas, quinta-feira, diante do Milwaukee Bucks, Kevin Durant brilhou na noite de sábado pelo Warriors ao somar 27 pontos, dez rebotes e cinco assistências.

O duelo também marcou a volta de Klay Thompson, recuperado de fratura no polegar de sua mão direita que o fez desfalcar a equipe em oito duelos seguidos. E ele se destacou ao marcar 25 pontos, com 10 de 19 arremessos de quadra convertidos, pelo vice-líder da Conferência Oeste, com 55 triunfos em 76 jogos. De'Aaron Fox somou 15 pontos e oito assistências e Buddy Hield marcou 19 para o Kings, que sofreu a quarta derrota consecutiva e está na 12ª posição no Oeste.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Boston Celtics manteve a esperança de tirar o Toronto Raptors da liderança do Leste ao superá-lo por 110 a 99, em casa. Ambas as equipes têm seis jogos restantes na temporada regular. Elas se encontram pela última vez na quarta-feira em Toronto, sendo que o Raptors tem 55 vitórias, duas a mais do que o Celtics.

Marcus Morris somou 25 pontos e nove rebotes antes de ser excluído nos instantes finais. Jayson Tatum acrescentou 24 pontos, seis rebotes e quatro assistências na sexta vitória consecutiva do Celtics, que fechou o duelo com uma sequência de 20 a 7.

O clima esquentou nos últimos segundos quando quatro faltas técnicas foram marcadas, incluindo duas de Morris, o que o deixou de fora do duelo. C.J. Miles e Serge Ibaka, ambos do Raptors, receberam um cada. DeMar DeRozan liderou o Toronto com 32 pontos, sete rebotes e sete assistências. Ibaka acrescentou 15 pontos e dez rebotes.

A rodada de sábado da NBA também ficou marcada pela volta às quadras de John Wall, que não jogava desde 25 de janeiro por causa de uma lesão no joelho esquerdo. No seu retorno, ele somou 15 pontos e 15 assistências pelo Washington Wizards, que superou o Charlotte Hornets por 107 a 93, em casa.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Brooklyn Nets bateu o Miami Heat por 110 a 109 com 20 pontos e 14 rebotes de Rondae Hollis-Jefferson. Já o Detroit Pistons superou o New York Knicks por 115 a 109 com 22 pontos e 17 rebotes de Andre Drummond.

