Warriors impõe ao Knicks a sétima derrota seguida

O armador Baron Davis anotou 31 pontos, deu sete assistências e pegou seis rebotes no jogo em que o Golden State Warriors venceu por 108 a 82 o New York Knicks, que sofreu a sétima derrota consecutiva. Veja também: Leandrinho marca 22 pontos e é destaque do Phoenix Suns O Knicks (2-8) está em último lugar na Divisão Atlântico e perdeu pela terceira vez em casa nesta temporada. O ala Stephen Jackson acrescentou 23 pontos para o Warriors (3-6), que com três vitórias consecutivas está ressurgindo na temporada. No Knicks, o armador Stephen Marbury marcou 18 pontos e liderou a equipe.