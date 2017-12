Warriors joga 'em casa' em Sacramento em mais uma vitória na NBA

O Golden State Warriors terminou invicto mais uma sequência de jogos fora de casa na NBA. Desta vez, encerrou sua viagem a cerca de 120 quilômetros de Oakland, em Sacramento. O momento é tão mágico que a torcida de Golden State compareceu em peso à Sleep Train Arena e fez o Warriors se sentir em casa no ginásio do rival. Aí não teve cansaço que impedisse a vitória por 128 a 116 sobre o Kings.

Stephen Curry não começou o jogo bem, mas terminou a partida com 38 pontos, convertendo oito arremessos de três. Foram 19 bolas de três convertidas pelo time, apesar da atuação abaixo da média de Klay Thompston, que acertou uma em sete. Draymond Green anotou 25 pontos, pegou nove rebotes e deu quatro assistências. Leandrinho mais uma vez não jogou.

Com o triunfo, o Warriors manteve sua perseguição à campanha de 1995/96 do Chicago Bulls. Naquela temporada, o time de Michael Jordan perdeu apenas 10 vezes nas tradicionais 82 partidas do calendário. Até agora, o Golden State tem campanha de 35 vitórias e duas derrotas. Há 20 anos, o Bulls chegou à 37.ª partida com um revés a mais.

Essa campanha, entretanto, deverá ser posta à prova nas próximas duas semanas e meia. Em 17 dias, o Warriors faz nove jogos, incluindo partidas complicadas contra Miami (na segunda, em casa), Cleveland (fora), Chicago (fora), Indiana (casa), San Antonio (casa) e Dallas (casa). Dos nove times de melhor campanha, o Golden State enfrenta seis.

RAULZINHO BRILHA

Também na noite de sábado, o armador brasileiro Raulzinho teve sua melhor atuação na NBA. O jogador, estreante, atuou por 33 minutos na vitória do Utah Jazz sobre o Miami Heat por 98 a 83 em Salt Lake City. Com 13 pontos, igualou o desempenho do jogo diante do Indiana Pacers, em dezembro. Essa foi, entretanto, a partida que ele por mais tempo ficou em quadra. Raulzinho ainda deu cinco assistências (tem média de 2,3) e recuperou três bolas.

Mas só Raulzinho tem salvado a temporada brasileira na NBA. Na noite de sábado, Tiago Splitter ficou em quadra 12 minutos e, com ele jogando, o Atlanta viveu seus piores momentos na vitória sobre o Chicago Bulls por 120 a 105. O brasileiro fez só quatro pontos. No Bulls, Cristiano Felício está na Liga de Desenvolvimento (D-League) e não jogou.

Com lesão muscular, Nenê ficou fora da vitória do Washington Wizards sobre o Orlando Magic por 105 a 99, a 12.ª seguida do time da capital sobre o da Flórida. Já Bruno Caboclo e Lucas Bebê ficaram no banco no triunfo do Toronto Raptors sobre o Philadelphia 76ers por 108 a 95. Com 24 vitórias, o time canadense é terceiro do Leste. Já o Sixers, com 35 derrotas, tem a pior campanha da NBA.

Por fim, em Los Angeles, o Clippers se recuperou de um segundo quadro inconstante e venceu o Charlotte Hornets por 97 a 83, em casa, mantendo o quarto lugar do Leste, com apenas 13 derrotas em 37 partidas.

ACOMPANHE OS JOGOS DESTE DOMINGO NA NBA:

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Houston Rockets x Indiana Pacers

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Portland Trailblazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Utah Jazz