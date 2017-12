Warriors perdem para os Nuggets e sofrem terceira derrota na NBA

Stephen Curry anotou 38 pontos na noite de quarta-feira, mas não conseguiu evitar a terceira derrota do Golden State Warriors na temporada 2015/2016 da NBA, dessa vez por 112 a 110 para o Denver Nuggets, fora de casa. E o italiano Danilo Gallinari acabou sendo o herói da vitória, pois, além de ter anotado 28 pontos, conseguiu forçar uma perda da posse de bola exatamente por Curry nos instantes finais da partida.

Os atuais campeões da NBA, agora com 36 vitórias em 39 partidas, vinham embalados por sete vitórias consecutivas desde a derrota anterior, em 30 de dezembro, para o Dallas Mavericks. Harrison Barnes anotou 18 pontos e Klay Thompson somou 17 pelos Warriors. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa anotou cinco pontos, capturou dois rebotes e deu uma assistência.

Will Barton marcou 21 pontos para os Nuggets, que haviam perdido as quatro partidas anteriores para os Warriors. Já Gary Harris somou 18 pontos para o 11º colocado da Conferência Oeste, que iniciou o último quarto com uma vantagem de dez pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Oklahoma, o Thunder superou o Dallas Mavericks, que não contou com seus titulares habituais, por 108 a 89, com 29 pontos e dez rebotes de Kevin Durant. Russel Westbrook foi excluído no segundo quarto, após receber a segunda falta técnica depois de se desentender com J.J. Barea. O astro não anotou sequer um ponto.

Atuando pela segunda noite seguida e vindo de derrota na prorrogação para o Cleveland Cavaliers, os Mavericks não usaram os titulares Dirk Nowitzki, Wesley Matthews, Chandler Parsons, Deron Williams e Zaza Pachulia.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Los Angeles Clippers assegurou a décima vitória consecutiva ao superar o Miami Heat por 104 a 90, mesmo sem poder contar com DeAndre Jordan, com pneumonia. O seu substituto, Cole Aldrich, se destacou e foi um dos cestinhas da partida no Staples Center com 19 pontos.

O Washington Wizards assegurou a terceira vitória consecutiva ao bater o Milwaukee Bucks por 106 a 101, em casa, na primeira partida de Bradley Beal desde 9 de dezembro por causa de uma lesão na perna direita. E ele anotou 11 pontos nos 22 minutos em que atuou. Já o brasileiro Nenê Hilário foi titular e marcou 13 pontos pelos Wizards. Khris Middleton foi o cestinha da partida com 25 pontos pelos Bucks.

O Utah Jazz continua sem conseguir vencer três jogos consecutivos neste campeonato. Após ganhar as duas partidas anteriores, a equipe de Salt Lake City perdeu para o Portland Trail Blazers com 99 a 85, fora de casa. O brasileiro Raulzinho somou quatro pontos, duas assistências e um rebote. Damian Lillard anotou 21 pontos e deu dez assistências pelos Blazers, que venceu o segundo jogo seguido após perder os três anteriores.

O Boston Celtics encerrou uma série de quatro derrotas ao vencer o Indiana Pacers por 103 a 94, em casa, com 28 pontos de Isaiah Thomas e 25 de Jae Crowder, na maior produção ofensiva da sua carreira. Já o New Orleans Pelicans superou o Sacramento Kings por 109 a 97, fora de casa, igualando o seu recorde de arremessos de três pontos convertidos - 16.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 107 x 84 Atlanta Hawks

Washington Wizards 106 x 101 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 110 x 104 New York Knicks

Boston Celtics 103 x 94 Indiana Pacers

Houston Rockets 107 x 104 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 108 x 89 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 112 x 110 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 99 x 85 Utah Jazz

Sacramento Kings 97 x 109 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 104 x 90 Miami Heat

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers