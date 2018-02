Warriors quebra seqüência de vitórias do Lakers na NBA

O armador Baron Davis anotou uma cesta decisiva de três pontos a 16,8 segundos do fim e o Golden State Warriors venceu por 108 a 106 o Los Angeles Lakers, que vinha de quatro vitórias consecutivas. O Warriors (13-10) havia perdido seus últimos nove jogos contra o Lakers (13-9). No duelo californiano, o time de Oakland ficou com o terceiro lugar da Divisão Pacífico, pouco atrás do rival de Los Angeles. Davis liderou o Warriors com 22 pontos, mesmo total do ala reserva Al Harrington. O ala-armador Kobe Bryant anotou 21 pontos, seis rebotes e cinco assistências para o Lakers. Roy e Travis garantem a sexta vitória seguida do Trail Blazers O ala-armador Brandon Roy, com 29 pontos, e o ala Travis Outlaw, com 21, levaram o Portland Trail Blazers a derrotar por 99 a 91 o Utah Jazz, na sexta vitória consecutiva, a sua melhor seqüência na temporada. O Trail Blazers (11-12) não vencia seis jogos seguidos desde a temporada do 2002, quando conseguiu uma série de oito vitórias. O ala Carlos Boozer, antes de ser eliminado com seis faltas pessoais, somou 22 pontos, 12 rebotes, seis assistências e quatro roubadas de bola,. Mas não evitou a sexta derrota consecutiva do Jazz (13-11). Terry e Stackhouse levam Mavericks à vice-liderança O ala-armador Jason Terry anotou 25 pontos e o reserva Jerry Stackhouse fez 16, liderando o Dallas Mavericks na vitória por 89 a 80 sobre o New Orleans Hornets, no duelo pelo segundo lugar da Divisão Sudoeste. O ala Josh Howard conseguiu 15 pontos e 10 rebotes para o Mavericks (15-9). Com a vitória, o time subiu de novo para o segundo lugar. O Hornets (14-9), com a segunda derrota consecutiva, caiu para o terceiro lugar. O time foi liderado pelo armador Chris Paul, com 22 pontos. Billups e Prince lideram vitória do Pistons O armador Chauncey Billups marcou 23 pontos e o ala Tayshaun Prince chegou a 17, com 10 rebotes, para levar o Detroit Pistons a vencer por 91 a 81 o Atlanta Hawks. O Pistons (16-7), líder da Divisão Central, ganhou oito dos últimos 10 jogos. O Hawks (10-12) está em terceiro na Divisão Sudeste e perdeu dois jogos seguidos. O armador Joe Johnson anotou 23 pontos. Clippers impõe ao Grizzlies a sexta derrota seguida O Memphis Grizzlies, mesmo jogando em casa, perdeu por 98 a 91 para o Los Angeles Clippers, na sua sexta derrota consecutiva. O pivô Chris Kaman dominou o garrafão e foi o líder do Clippers (9-13), com 23 pontos com 16 rebotes. O ala Corey Maggette faz mais 23. O time ganhou pela terceira vez nos últimos 11 jogos. Mike Miller, com 23 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, liderou o ataque do Grizzlies (6-16). A equipe tem a segunda pior campanha da liga, ao lado do Miami Heat. Howard quebra seqüência de derrotas do Magic O pivô Dwight Howard somou 33 pontos e 18 rebotes e o Orlando Magic venceu por 103 a 87 o Charlotte Bobcats, depois de três derrotas seguidas. O ala turco Hedo Turkoglu fez 22 pontos para o Magic (16-7), que venceu 12 de seus 15 jogos fora de casa. O Bobcats (8-13), quarto colocado na Divisão Sudeste, foi liderado pelo armador Raymond Felton, com 18 pontos. Hinrich anota "triple-double" na vitória do Bulls O ala sudanês Luol Deng foi o cestinha, com 29 pontos, e o armador Kirk Hinrich conseguiu o segundo "triple-double" da sua carreira na vitória do Chicago Bulls por 101 a 96 sobre o New York Knicks. O Bulls (8-13) está em último lugar na Divisão Central. O Knicks (6-16), que perdeu o quinto jogo consecutivo, também é o lanterna na Divisão Atlântico. Hinrich, que não teve um bom começo de temporada, jogou sua melhor partida. Foram 15 pontos, 12 rebotes e 14 assistências para o Bulls. O ala Zach Randolph, com 27 pontos e 15 assistências, liderou o Knicks.