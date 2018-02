Warriors se recupera de tropeço e bate o Kings na NBA; Celtics também vence

O Golden State Warriors voltou a vencer na rodada de sexta-feira pela NBA. Novamente comandado por Stephen Curry e Kevin Durant, o líder da Conferência Oeste não teve maiores dificuldades para bater o Sacramento Kings fora de casa, por 119 a 104, e se recuperou após cair para o Utah Jazz na terça-feira.

+ Com cesta de 3 no final, Nuggets bate Thunder em jogo emocionante

O Warriors viu o duelo transcorrer de forma equilibrada até o quarto período, quando finalmente arrancou para confirmar o favoritismo. O time de Oakland chegou ao 41.º triunfo na temporada, na liderança do Oeste e com a melhor campanha da NBA. Já o Kings sofreu a 35.ª derrota e é o penúltimo da mesma conferência.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grande cestinha do duelo foi Durant, com 33 pontos, além de seis assistências. Curry deu as mesmas seis assistências e marcou 23 pontos. Klay Thompson ainda marcou 20 pontos. Pelo Kings, destaque para os 18 pontos e sete rebotes do veterano Zach Randolph e os 17 pontos de Justin Jackson.

Se o líder do Oeste venceu, o primeiro colocado do Leste não deixou por menos e também fez bonito. O Boston Celtics recebeu o Atlanta Hawks e chegou ao 38.º triunfo na temporada ao fazer 119 a 110. Foi também a 37.ª derrota do Hawks, pior equipe da conferência.

O Celtics voltou a ter o desfalque de Kyrie Irving, lesionado, mas viu seus garotos decidirem a partida. O armador Terry Rozier, de 23 anos, anotou 31 pontos e foi o cestinha da equipe, seguido de perto por Jayson Tatum, de 19, que marcou 27. Pelo Hawks, destaque para os 31 pontos do também jovem Taurean Prince, de 23 anos, e os 25 de Dennis Schroder.

Vice-líder do Leste, o Toronto Raptors também fez sua parte na rodada de sexta-feira. No Canadá, recebeu o Portland Trail Blazers e contou com uma grande produção ofensiva para fazer 130 a 105. Foi o 35.º triunfo da equipe. Já o Blazers perdeu pela 23.ª vez e é sexto colocado no Oeste.

Mais uma vez, o Raptors foi liderado por DeMar DeRozan. Principal jogador da equipe na temporada, ele marcou 35 pontos, auxiliado pelos 18 do pivô Jonas Valanciunas. O brasileiro Lucas Bebê saiu do banco para jogar por quatro minutos, sem pontuar. Pelo Blazers, destaque para os 32 pontos e 10 assistências de Damian Lillard.

Outro brasileiro que esteve em quadra na rodada de sexta-feira foi o armador Raulzinho. Ele atuou por 10 minutos e anotou quatro rebotes e três assistências na vitória do Utah Jazz sobre o Phoenix Suns por 129 a 97, fora de casa. O calouro Donovan Mitchell marcou 40 pontos e liderou o Jazz.

Em confronto direto por vaga nos playoffs do Oeste, o New Orleans Pelicans visitou o Oklahoma City Thunder e levou a melhor por 114 a 100, com 43 pontos e 10 rebotes de Anthony Davis. Pelo Thunder, péssima noite do trio de estrelas. Juntos, Russell Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony tentaram 54 arremessos, acertando apenas 17.

Mesmo assim, Westbrook terminou com um "triple-double", com 16 pontos, 14 assistências e 10 rebotes. Steven Adams anotou 23 pontos e 12 rebotes na 23.ª derrota do quinto colocado do Oeste. O Pelicans somou a 28.ª vitória e é o sétimo da mesma conferência.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 133 x 126 Indiana Pacers

Boston Celtics 119 x 100 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 99 x 102 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 130 x 105 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 103 x 97 Miami Heat

Milwaukee Bucks 92 x 90 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 100 x 114 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 97 x 129 Utah Jazz

Sacramento Kings 104 x 119 Golden State Warriors

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Miami Heat

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Dallas Mavericks