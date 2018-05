Warriors se recupera e derrota Clippers fora de casa na NBA

Depois da derrota para o Portland Trail Blazers, na sexta-feira, o Golden State Warriors se recuperou na noite deste sábado. Mesmo jogando longe de casa, no Staples Center, o atual campeão da NBA derrotou o Los Angeles Clippers por 115 a 112, sustentando com folga a melhor campanha da temporada até agora.

Ofuscado pelo Blazers na sexta, Stephen Curry voltou a ser decisivo. Mas, desta vez, ficou à sombra de Klay Thompson, maior nome do jogo, com 32 pontos. Curry marcou 23 e anotou nove assistências. Já Draymond Green conseguiu um "double-double" de 18 pontos e 10 assistências.

Com seu 49º triunfo na temporada, o Warriors manteve a ponta folgada na Conferência Oeste - tem apenas cinco derrotas. Já o Clippers segue firme na busca para confirmar sua vaga nos playoffs. É o quarto colocado, com 36 triunfos e 19 derrotas.

Nesta mesma rodada, o Washington Wizards, do brasileiro Nenê, caiu diante do Miami Heat por 114 a 94, fora de casa. Loul Deng comandou o time anfitrião ao anotar 27 pontos e 10 rebotes. O reserva Nenê, em atuação discreta, marcou quatro pontos e obteve dois rebotes nos 12 minutos em que esteve em quadra defendendo o Wizards.

Apesar do tropeço, o time do brasileiro continua lutando por um espaço na zona de classificação dos playoffs. Atualmente ocupa o 10º lugar - avançam apenas os oito primeiros -, com 25 vitórias e 29 derrotas. O Heat está em quarto na Conferência Leste, com 31 triunfos e 24 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Miami Heat 114 x 94 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 95 x 103 New York Knicks

Los Angeles Clippers 112 x 115 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 109 x 117 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Boston Celtics

Orlando Magic x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Utah Jazz