Warriors sofre com prorrogações, mas vence Celtics fora e mantém série invicta

O triunfo fora de casa manteve o Warriors na busca pelo recorde absoluto de vitórias seguidas na história da NBA. Ao todo, a equipe soma 28 triunfos consecutivos, somando os quatro obtidos no fim da temporada passada - neste campeonato não perdeu nenhuma até agora.

O recorde pertence ao Los Angeles Lakers, que obteve 33 vitórias seguidas na temporada 1971/1972. Com estas 28 vitórias, o Warriors já supera o Miami Heat, então detentor da segunda maior sequência, com 27.

Para chegar a esta marca, o atual campeão precisou de duas prorrogações e de mais uma atuação de gala de Stephen Curry, com 38 pontos, 11 rebotes e oito assistências. O MVP da temporada passada assumiu sozinho a liderança da equipe, uma vez que Klay Thompson foi cortado de última hora da partida.

Sem Thompson, Draymond Green se destacou ao cravar um "triple-double" de 24 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. O brasileiro Leandrinho também deu sua contribuição ao anotar seis pontos nos 17 minutos em que esteve em quadra. Com esta sequência invicta, o Warriors lidera com folga a Conferência Oeste. Já o Celtics ocupa o oitavo lugar do lado Leste, com 13 vitórias e dez derrotas.

Em segundo lugar na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs manteve a perseguição (ainda que discreta) ao Warriors ao vencer o combalido Los Angeles Lakers por 109 a 87. LaMarcus Aldridge e Kawhi Leonard brilharam ao obter um "double-double" cada, com 24 pontos e 11 rebotes para o primeiro e 16/11 para o segundo.

Pelo Lakers, Kobe Bryant anotou 12 pontos, ofuscado pelos 24 de Dangelo Russell. Marcelinho Huertas registrou quatro pontos e cinco assistências. Com o resultado, o Spurs somou sua 19ª vitória (tem cinco derrotas). Na outra ponta da tabela, o Lakers segura a lanterna com apenas 3 triunfos e 20 derrotas.

No lado Leste, o líder Cleveland Cavaliers venceu mais uma ao bater o Orlando Magic por 111 a 76, fora de casa. Cestinha da partida, LeBron James liderou os visitantes, com seus 25 pontos e oito assistências. Reserva, Anderson Varejão anotou quatro pontos e três rebotes nos 10 minutos que atuou, diante do compatriota Gabriel, atacante do Santos, presente na primeira fila da arquibancada.

O Cavaliers soma agora 15 vitórias e sete derrotas. O Magic segue afastado da zona de classificação para os playoffs, com 12 triunfos e 11 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 76 x 111 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 95 x 107 Detroit Pistons

Indiana Pacers 96 x 83 Miami Heat

Toronto Raptors 90 x 83 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 119 x 124 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 99 x 120 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 107 x 105 Washington Wizards

Denver Nuggets 111 x 108 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 90 x 94 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 109 x 87 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 96 x 106 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x New York Knicks