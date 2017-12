Warriors sua, mas bate pior time da NBA no último segundo

No confronto de uma das melhores equipes da NBA nos últimos tempos diante da pior desta temporada, ninguém esperava tanto equilíbrio. O Golden State Warriors, que luta para ter a melhor campanha da história da liga, entrou em quadra diante do Philadelphia 76ers como franco favorito, mas suou. Fora de casa, precisou de uma bola de três de Harrison Barnes a menos de um segundo para o fim para vencer por 108 a 105 no último sábado.

Foi a 43.ª vitória nesta incrível campanha do time de Oakland, que perdeu somente quatro vezes até o momento e lidera a Conferência Oeste. O 76ers, por sua vez, sofreu sua 41.ª derrota, venceu somente sete vezes e ocupa a última colocação da liga e do Leste.

No sábado, o time da casa começou mal e, como era esperado, viu o Warriors abrir vantagem nos dois primeiros períodos. Ela chegou a 24 pontos no terceiro, e a vitória parecia certa. Mas o 76ers não tinha nada a perder, e, comandado por Ish Smith, conseguiu uma grande reação no momento decisivo.

Com um minuto e meio para o fim, a desvantagem era de oito pontos. Mas o 76ers emendou uma sequência de bons arremessos, conseguiu uma boa defesa e deixou tudo igual a 22 segundos. Só que aí o Warriors mostrou todo seu arsenal ofensivo. Quando a marcação dobrou em Stephen Curry, ele encontrou Draymond Green, que tocou para Barnes livre, na linha de três, selar a vitória.

O herói da noite terminou com 11 pontos. O cestinha acabou sendo Klay Thompson, com 32, enquanto Curry marcou 23, deu seis assistências e pegou cinco rebotes. Leandrinho saiu do banco para marcar sete pontos nos 15 minutos em que esteve em quadra. Pelo 76ers, destaque para os 18 pontos de Isaiah Canaan.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No confronto mais esperado da noite, o Cleveland Cavaliers mostrou que é mesmo um dos candidatos ao título da temporada ao bater o forte San Antonio Spurs por 117 a 103, em casa. Foi o 34.º triunfo do Cavaliers, líder da Conferência Leste, contra 39 do Spurs, vice-líder do Oeste.

O trio de astros do time de Cleveland apareceu para garantir o triunfo. LeBron James marcou 29 pontos e deu sete assistências, Kevin Love marcou 21 e ainda pegou 11 rebotes, enquanto Kyrie Irving também anotou 21 pontos. Pelo Spurs, o cestinha foi Kawhi Leonard, com 24.

Quem continua em estado de graça é o Toronto Raptors, que venceu pela 11.ª vez consecutiva ao fazer 111 a 107 no Detroit Pistons, em casa. DeMar DeRozan, com 29 pontos, conduziu a vitória dos canadenses, enquanto Brandon Jenninngs foi o destaque do Pistons, com 22.

Ainda no sábado, Nenê marcou dez pontos e ajudou o Washington Wizards a vencer o Houston Rockets por 123 a 122, mesmo fora de casa. O destaque da equipe foi John Wall, que quase anotou um "triple-double", com 19 pontos, 13 assistências e oito rebotes. De nada adiantaram os 40 pontos e 11 assistências de James Harden.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Philadelphia 76ers 105 x 108 Golden State Warriors

Toronto Raptors 111 x 107 Detroit Pistons

Indiana Pacers 109 x 105 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 105 x 103 Brooklyn Nets

Houston Rockets 122 x 123 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 121 x 117 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 117 x 103 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls

Miami Heat x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

New York Knicks x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets