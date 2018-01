Warriors suam diante dos Raptors, mas Curry leva time à 21ª vitória

A cada partida, o Golden State Warriors e Stephen Curry escrevem ainda mais seus nomes na história da NBA. O time de Oakland já havia conseguido o melhor início de temporada da liga em todos os tempos, e agora segue ampliando a sequência invicta. Contra o Toronto Raptors, sábado, no Canadá, conseguiu o 21.º triunfo ao fazer 112 a 109. Já o armador continua brilhando com um estilo de jogo até então nunca visto, também garantindo seu lugar entre os melhores do basquete.

Resta saber o limite deste Warriors. O Raptors bem que se aproximou da vitória, levou o jogo equilibrado até os segundos finais, mas aí Curry apareceu com bolas de três decisivas para garantir o triunfo. Depois de conseguir o melhor início da história da liga, o time de Oakland agora tenta superar a campanha do Chicago Bulls de 1995/1996, quando ainda com Michael Jordan terminou a temporada com 72 vitórias e 10 derrotas.

No sábado, Curry terminou a partida com incríveis nove bolas de três pontos convertidas, inclusive duas delas nos minutos finais para dar a liderança ao Warriors. Foram 44 pontos para o MVP (jogador mais valioso) da última temporada, que parece não encontrar adversários para repetir o prêmio em 2015/2016. Klay Thompson ainda contribuiu com 25 pontos, enquanto Draymond Green terminou com 16, além de nove rebotes e seis assistências.

De nada adiantou a melhor partida da carreira de Kyle Lowry, que terminou com 41 pontos mas errou um lance livre fundamental nos segundos finais. Quem também teve seu melhor jogo na NBA foi o brasileiro Lucas Bebê. Em 25 minutos em quadra, ele terminou com 14 pontos.

Quem parece ter alguma condição de contestar o Warriors é o San Antonio Spurs, segunda melhor campanha da temporada. No sábado, a equipe chegou à 17.ª vitória ao fazer 108 a 105 no Boston Celtics em casa, graças a uma ótima atuação coletiva, principalmente de seu banco. O cestinha do time, no entanto, foi LaMarcus Aldridge, com 17 pontos.

No Leste, quem lidera é o Miami Heat, que chegou ao 12.º triunfo ao bater o Cleveland Cavaliers por 99 a 84, em casa. O Cavaliers sentiu a falta de LeBron James, poupado, e pouco ofereceu resistência. Já o Heat contou com os 19 pontos de Dwyane Wade e de Tyler Johnson para triunfar.

Ainda no sábado, o Utah Jazz conseguiu uma difícil vitória sobre o Indiana Pacers, em casa, por 122 a 119, na prorrogação. De nada adiantaram os incríveis 48 pontos de Paul George. Derrick Favors anotou 35, além de 13 rebotes, para liderar o Jazz. Quem também teve boa atuação foi o brasileiro Raulzinho, que marcou 13 pontos nos 18 minutos em que esteve em quadra.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Philadelphia 76ers 105 x 108 Denver Nuggets

Toronto Raptors 109 x 112 Golden State Warriors

Miami Heat 99 x 84 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 96 x 102 Charlotte Hornets

Houston Rockets 120 x 113 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 103 x 109 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 106 x 91 New York Knicks

San Antonio Spurs 108 x 105 Boston Celtics

Utah Jazz 122 x 119 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 103 x 101 Orlando Magic

Acompanhe as partida da NBA neste domingo:

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings