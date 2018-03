Warriors supera Lakers em casa e Wizards bate Celtics na 2ª prorrogação

Mesmo desfalcado, o Golden State Warriors conseguiu triunfar na rodada de quarta-feira da NBA. Sem poder contar com Stephen Curry, no dia do seu aniversário de 30 anos, Draymond Green e Klay Thompson, todos lesionados, os atuais campeões da liga contaram com 26 pontos de Kevin Durant e uma atuação consistente no último quarto para superar o Los Angeles Lakers por 117 a 106, em casa.

Essa foi a oitava vitória seguida do Warriors como mandante, sendo que o técnico Steve Kerr escalou um quinteto titular pouco usual, formado por Durant, Quinn Cook, Nick Young, Kevon Looney e Zaza Pachulia.

Young marcou 18 pontos e Pachulia foi outro destaque, com 12 rebotes, dez pontos e cinco assistências pelo Warriors, que já está classificado aos playoffs e ocupa a segunda posição na Conferência Oeste com 52 triunfos em 68 jogos.

Julius Randle teve 22 pontos e dez rebotes para o Lakers, que não contou com Kyle Kuzma por causa de uma torção no tornozelo direito. Isaiah Thomas adicionou 20 pontos, com cinco arremessos de três convertidos, e sete assistências, enquanto Lonzo Ball distribuiu 11 assistências. O time havia vencido os dois duelos anteriores e ocupa a 11ª posição no Oeste, com 31 vitórias em 68 jogos.

Em duelo definido apenas na segunda prorrogação, o Washington Wizards se recuperou de uma desvantagem de 20 pontos para forçar a realização do primeiro tempo extra e depois superar o Boston Celtics por 125 a 124, fora de casa. Bradley Beal foi decisivo ao marcar 34 pontos, incluindo uma jogada de três pontos a 1min25 do término da segunda prorrogação.

Jayson Tatum, fez 19 pontos, mas falhou em um arremesso de três nos instantes finais que daria a vitória ao Celtics, que sofreu com a ausência de seis jogadores, entre eles Kyrie Irving e Al Horford. Marcus Morris acumulou 31 pontos e 19 rebotes, enquanto Terry Rozier adicionou 21 pontos e nove assistências pelo Celtics, vice-líder da Conferência Leste com 46 triunfos e agora 22 derrotas.

Otto Porter Jr. terminou o jogo com 18 pontos e 11 rebotes. Markieff Morris marcou 20 pontos, Ian Mahinmi adicionou 14 e Tomas Satoransky fez dez pontos pelo Wizards, o quinto colocado do Leste com 39 vitórias em 69 jogos.

Também na noite de quarta-feira, o Orlando Magic bateu o Milwaukee Bucks por 126 a 117 com 35 pontos de Jonathon Simmons. Na prorrogação, o Sacramento Kings superou o Miami Heat por 123 a 119 com 22 pontos e nove rebotes de Zach Randolph.

