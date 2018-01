Warriors supera Pacers e amplia invencibilidade para 23 jogos na NBA

Stephen Curry contribuiu para o triunfo com 29 pontos e dez assistências para o Warriors, que mira o recorde de 33 vitórias consecutivas do Los Angeles Lakers, obtido na temporada 1971/1972. O astro acertou três tiros de três pontos, empatando a marca de Rashard Lewis, que converteu esse tipo de arremesso em 87 jogos seguidos como visitante.

Além disso, o Warriors, que não contou com o brasileiro Leandrinho Barbosa, conquistou seu 13º triunfo consecutivo como visitante nesta temporada, superando o New York Knicks, que era o detentor do recorde, obtido no campeonato de 1969/1970.

O Pacers esboçou uma reação no último quarto, diminuindo a vantagem do Warriors de 28 pontos para seis no minuto final, mas não conseguiu evitar o tropeço, o oitavo do time, que está em quarto lugar na Conferência Leste, com 12 vitórias. Paul George liderou o time de Indianápolis com 33 pontos, enquanto C.J. Miles marcou 24.

Também na noite de terça, o Cleveland Cavaliers encerrou uma série de três derrotas ao bater o Portland Trail Blazers por 105 a 100, em casa. O time chegou a ter uma desvantagem de 18 pontos no primeiro tempo, mas conseguiu a virada, liderado por LeBron James, que marcou 33 pontos, sendo 14 no último quarto, e ainda capturou dez rebotes.

Kevin Love somou 18 pontos pelo melhor time da Conferência Leste, com 14 triunfos e sete derrotas. Damian Lillard liderou o Blazers com 33 pontos. O time de Portland é apenas o 11º colocado do Oeste, com nove vitórias em 23 partidas.

Com atuações apagadas de James Harden e Dwight Howard - cada um anotou apenas dez pontos -, o Houston Rockets perdeu para o Brooklyn Nets por 110 a 105, fora de casa. Brook Lopez marcou 25 pontos para o time de Nova York, que venceu apenas seis jogos nesse campeonato, sendo dois deles diante do Rockets. O reserva Marcus Thornton foi o cestinha do jogo com 32 pontos pela equipe de Houston.

DeMarcus Cousins acumulou 23 pontos, 12 rebotes e seis assistências e Rudy Gay anotou outros 23 pelo Sacramento Kings no triunfo, em casa, por 114 a 106 sobre o Utah Jazz, encerrando uma série de três tropeços. Já Rajon Rondo somou 17 pontos e 13 assistências. O brasileiro Raulzinho marcou cinco pontos e deu uma assistência nos dez minutos em que jogou pelo Jazz.

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder massacrou o Memphis Grizzlies por 125 a 88, com atuação destacada de Kevin Durant, que totalizou 32 pontos e dez rebotes. Russel Westbrook deu 16 assistências e fez 13 pontos no segundo triunfo seguido do Thunder. No outro jogo da rodada de terça-feira, o Orlando Magic bateu o Denver Nuggets por 85 a 74, também como visitante.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics x Chicago Bulls

Washington Wizards x Houston Rockets

Charlotte Hornets x Miami Heat

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Orlando Magic

Utah Jazz x New York Knicks

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks