Warriors supera Thunder e amplia invencibilidade em casa

O Golden State Warriors segue imbatível em casa. Na noite de sábado, os atuais campeões da NBA asseguraram o 41º triunfo consecutivo como mandante, sendo o 23º na temporada 2015/2016, ao superar o Oklahoma City Thunder por 116 a 108, com 26 pontos de Stephen Curry.

Harrison Barnes anotou 19 pontos, um a mais do que Klay Thompson, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou nove pontos, seis rebotes e uma assistência nos 13 minutos em que permaneceu em quadra.

Assim, o Warriors venceu o nono jogo seguido e acumula 46 triunfos e quatro derrotas, igualando Philadelphia 76ers de 1966/1967, que ostentava sozinho a melhor campanha da história da NBA nos 50 primeiros jogos de uma temporada. Além disso, agora o Warriors está a três vitórias de empatar o Chicago Bulls (1995-1996) com a melhor sequência de triunfos da liga.

Kevin Durant totalizou 40 pontos e 14 rebotes, enquanto Russell Westbrook conseguiu 27 pontos e 12 assistências pelo Thunder, que tinha vencido os cinco duelos anteriores e 12 dos últimos 13. Mas o terceiro colocado da Conferência Oeste acabou sendo presa fácil para o Warriors, que chegou a ter uma vantagem de 20 pontos durante o segundo quarto.

Também imbatível em casa, o San Antonio Spurs bateu o Los Angeles Lakers por 106 a 102, com 26 pontos de LaMarcus Aldridge e 20 pontos e 13 rebotes de Kahwi Leonard. Agora os vice-líderes do Oeste somam 28 triunfos seguidos em casa nesta temporada e 37 consecutivos desde o campeonato anterior.

Esta vitória, porém, foi assegurada de modo bem mais complicado do que se imaginava, graças principalmente a Kobe Bryant, que vai se aposentar ao fim da temporada e anotou 25 pontos na sua última aparição em San Antonio, tendo acertado nove de 28 arremessos de quadra, sendo sete de 18 no segundo tempo. Mesmo assim, o Lakers, o pior time do Oeste, foi derrotado. O time venceu apenas cinco de 29 partidas como visitante nesta temporada.

Também na noite de sábado, o Cleveland Cavaliers encerrou uma série de duas derrotas ao bater o New Orleans Pelicans por 99 a 84, em casa, com 29 pontos de Kyrie Irving e 27 de LeBron James. Juntos, eles fizeram 17 pontos no quarto período pelo time de Cleveland, que soma seis vitórias em nove jogos desde que Tyronn Lue sucedeu David Blatt no comando dos líderes da Conferência Leste em 22 de janeiro.

Kevin Love desfalcou o Cavaliers por causa de uma lesão muscular, enquanto o brasileiro Anderson Varejão conquistou dez rebotes, deu três assistências e anotou dois pontos nos 27 minutos em que permaneceu em quadra.

Norris Cole marcou 26 pontos, a maior cifra da sua carreira. Já Anthony Davis somou 24 pontos e 11 rebotes pelo Pelicans, que perdeu os últimos quatro jogos e ocupa apenas a 12ª posição no Oeste.

Mesmo fora de casa, o Utah Jazz conseguiu o seu sexto triunfo consecutivo ao superar o Phoenix Suns por 98 a 89. Rodney Hood anotou 25 pontos, três a mais do que Gordon Hayward para o Jazz, enquanto o brasileiro Raulzinho teve boa atuação, com 13 pontos, quatro assistências e dois rebotes em 37 minutos pelo oitavo colocado do Oeste.

A derrota de sábado foi a sétima seguida do Suns, que só ganhou dois dos últimos 24 compromissos e está em penúltimo lugar no Oeste. Devin Booker anotou 18 pontos para o Suns, sendo dez no último período, quando o time chegou a diminuir a vantagem do Jazz de 23 para seis pontos.

Em um confronto direto por uma vaga nos playoffs do Oeste, o Portland Trail Blazers (nono colocado) bateu o Houston Rockets (sétimo) com facilidade por 96 a 79, fora de casa. O time visitante foi ao intervalo vencendo por uma diferença de 19 pontos e ampliou a vantagem para 25 logo no início do terceiro período. Damian Lillard anotou 21 pontos e distribuiu dez assistências pelo Blazers. James Harden liderou o Rockets com 33 pontos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Houston Rockets 79 x 96 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 112 x 104 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 108 x 104 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 99 x 84 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 103 x 98 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 112 x 105 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 110 x 114 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 106 x 102 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 89 x 98 Utah Jazz

Golden State Warriors 116 x 108 Oklahoma City Thunder

