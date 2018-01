Warriors vencem Kings com 'triple-double' de Stephen Curry

O Golden State Warriors contou com mais uma ótima atuação de Stephen Curry para ampliar a sua praticamente perfeita campanha na temporada 2015/2016 da NBA. Pela rodada de segunda-feira, os atuais campeões da liga conquistaram a 29ª vitória em 30 jogos ao superar o Sacramento Kings por 122 a 103, em casa.

Curry conseguiu o sexto "triple-double" da sua carreira ao terminar o duelo com 23 pontos, 14 rebotes - a sua melhor marca pessoal - e dez assistências. Mas não foi só ele que brilhou pelos Warriors, afinal, Klay Thompson anotou 29 pontos e Draymond Green somou 25.

O Golden State Warriors acumula 33 vitórias seguidas como mandante na temporada regular da NBA, sendo 15 delas na atual campanha. Assim, nem os 36 pontos de Omri Casspi, que acertou nove arremessos de três, evitou a derrota dos Kings, que perdeu o 11º jogo consecutivo para seus rivais do norte da Califórnia e está apenas na 11ª posição na Conferência Oeste.

SPURS MANTÊM 100% EM CASA

Já o San Antonio Spurs também segue imbatível em casa. Com ótima atuação coletiva - seis jogadores anotaram ao menos dez pontos - o time ampliou a sua invencibilidade como mandante para 18 jogos na temporada 2015/2016 da NBA ao superar o Minnesota Timberwolves por 101 a 95.

Boban Marjanovic anotou 17 pontos assim como Kawhi Leonard, que ainda obteve 11 rebotes. O técnico Gregg Popovich foi expulso no primeiro tempo da partida após a marcação da segunda falta técnica consecutiva por causa das suas reclamações contra a arbitragem.

A perda do técnico não impediu o triunfo dos Spurs, que se igualaram ao Portland Trail Blazers (1978) e ao Houston Rockets (1986) como únicas equipes da Conferência Oeste a abrirem a temporada com 18 vitórias seguidas como mandante. E o time segue com a segunda melhor campanha da conferência, atrás apenas do Warriors.

Andrew Wiggins anotou 18 pontos pelos Timberwolves e foi o cestinha do duelo. O seu time está na antepenúltima colocação no Oeste.

BRYANT SE ''DESPEDE'' DE JORDAN COM DERROTA

No seu último jogo contra o time que o selecionou no Draft de 1996 da NBA e o cedeu em uma troca ao Los Angeles Lakers, Kobe Bryant voltou a deixar a quadra derrotado. Fora de casa, ele não conseguiu impedir o triunfo do Charlotte Hornets por 108 a 98.

Quem brilhou em quadra foi Kemba Walker, cestinha do duelo com 38 pontos, sendo 18 deles no último quarto. Nicolas Batum acumulou 15 pontos e 11 assistências pelos Hornets, que venceram o segundo jogo seguido e ocupam a nona posição na Conferência Leste - o Los Angeles Lakers é o lanterna do Oeste.

Bryant anotou 20 pontos, mas acertou apenas 5 de 20 arremessos de quadra. Antes do jogo, ele viu um vídeo de Michael Jordan, dono do Hornets, em que o ex-jogador o felicitava por uma "carreira incrível". O multicampeão da NBA não compareceu ao ginásio para ver o jogo.

IRVING DÁ VITÓRIA AOS CAVALIERS

Com atuação decisiva de Kyrie Irving, o Cleveland Cavaliers superou o Phoenix Suns por 101 a 97, fora de casa. Em seu quarto duelo desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho, Irving anotou 22 pontos, incluindo uma cesta de três no estouro do cronômetro quando o seu time liderava o placar por 96 a 95.

Assim, os líderes da Conferência Leste conseguiram superar a atuação apagada de LeBron James, que terminou o duelo com 14 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Brandon Knight anotou 18 pontos pelo Suns, apenas o 12º colocado do Oeste.

JAZZ VENCE COM ATUAÇÃO DISCRETA DE RAULZINHO

O Utah Jazz superou o Philadelphia 76ers por 95 a 91, em casa, com 24 pontos de Gordon Hayward, encerrando uma série de duas derrotas. O 76ers, o pior time da Conferência Leste e da NBA, tentava obter sua segunda vitória consecutiva pela primeira vez nesta temporada, mas fracassou, mesmo com a boa atuação de Ish Smith, autor de 22 pontos.

O brasileiro Raulzinho teve atuação discreta nos 24 minutos em que aturou pelo Jazz, com sete pontos, um rebote e uma assistência. O time de Salt Lake City é o oitavo colocado da Conferência Oeste.

OUTROS JOGOS

Sem Tiago Splitter, lesionado, o Atlanta Hawks viu a sua série de seis vitórias chegar ao fim com a derrota para o Indiana Pacers, fora de casa, por 93 a 87. Monta Ellis foi o principal destaque do duelo ao anotar 26 pontos pelo time de Indianápolis.

Também nesta segunda, o Brooklyn Nets encerrou uma série de sete derrotas para o Miami Heat ao superá-lo por 111 a 105, fora de casa. Wayne Ellington acertou sete arremessos de três e fechou o duelo com 26 pontos pelo Nets.

Mesmo sem Blake Griffin, o Los Angeles Clippers venceu o Washington Wizards, fora de casa, por 104 a 91. Chris Paul anotou 23 pontos na noite de segunda-feira, dois a mais do que o reserva Jamal Crawford.

O Chicago Bulls superou o Toronto Raptors por 104 a 97, em casa. Tony Snell e Pau Gasol anotaram 22 pontos cada, dois a mais do que Derrick Rose. Com 28 pontos e sete assistências de Nik Vucevic, o Orlando Magic superou o New Orleans Pelicans por 104 a 89, em casa. Já o Dallas Mavericks derrotou o Milwaukee Bucks por 103 a 93, em casa.

