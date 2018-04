Warriors vence Pistons em casa e amplia folga na liderança da NBA

O Golden State Warriors é cada vez mais líder da temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de quarta-feira, o time de Oakland ampliou a sua excelente campanha ao derrotar o Detroit Pistons por 105 a 98, em casa, e ainda se aproveitou do tropeço do Atlanta Hawks para aumentar a sua vantagem para o líder da Conferência Leste na luta para acabar a temporada regular com o melhor desempenho entre todos os times.

O Warriors assegurou a quinta vitória consecutiva com uma bela atuação de Klay Thompson, que foi o cestinha da partida com 27 pontos e converteu três arremessos de três em um período de apenas 1min09 durante o último período. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa somou dez pontos, um rebote e uma assistência nos 19 minutos em que permaneceu em quadra. Assim, a equipe ampliou a sua sequência de vitórias sobre o Pistons para oito.

O time de Detroit perdeu a oitava partida consecutiva, mesmo com a impressionante atuação de Andre Drummond, que obteve 27 rebotes e fez 22 pontos. Já Greg Monroe anotou 20 pelo Pistons, apenas o 12º colocado da Conferência Leste com 23 vitórias e 41 derrotas.

A vitória de quarta-feira foi a 51ª do Warriors neste campeonato, igualando a marca da temporada passada - o time perdeu apenas 12 jogos até agora. E a equipe está em vantagem em relação ao Hawks, que soma 50 triunfos e 14 derrotas após ser batido pelo Denver Nuggets por 115 a 102, fora de casa.

O triunfo de quarta-feira foi o oitavo seguido do Nuggets como mandante sobre o time de Atlanta, que não vence em Denver desde 6 de dezembro de 2006. Danilo Gallinari foi o cestinha da partida com 24 pontos pelo time da casa, enquanto Kyle Korver foi o destaque do Hawks ao anotar 18.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, a série de sete vitórias do Oklahoma City Thunder chegou ao fim com a derrota para o Los Angeles Clippers por 120 a 108, em casa. Chris Paul teve atuação espetacular pelo time de Los Angeles, com 33 pontos e nove assistências, enquanto DeAndre Jordan somou 18 pontos e 17 rebotes. Já Matt Barnes anotou 22 pontos.

Anthony Morrow marcou 26 pontos pelo Thunder, enquanto Russel Westbrook somou 24 pontos, nove rebotes e sete assistências, mas perdeu dez vezes a posse de bola. O fim da série invicta atrapalha os planos do time de Oklahoma, que está fora da zona de classificação para os playoffs, em nono lugar na Conferência Oeste, com 35 vitórias e 29 derrotas. O Clippers é o quinto colocado, com 42 triunfos em 65 partidas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 106 x 113 Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 95 x 104 Chicago Bulls

Boston Celtics 95 x 92 Memphis Grizzlies

Miami Heat 104 x 98 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 97 x 91 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 108 x 120 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 115 x 102 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 106 x 97 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 105 x 98 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 105 x 100 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x New York Knicks