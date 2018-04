Warriors vence Spurs na prorrogação e empata série

O Golden State Warriors se recuperou da derrota da última sexta-feira e venceu o San Antonio Spurs neste domingo, empatando em 2 a 2 a série melhor de sete jogos na semifinal da Conferência Oeste da NBA. Mesmo com a derrota por 97 a 87, na prorrogação, é o time texano que tem a vantagem e estará classificado se vencer as partidas que tem para fazer em casa.

Apesar do resultado, quem começou melhor neste domingo foi justamente o San Antonio Spurs, com grande atuação de Manu Ginóbili. Depois de abrir sete pontos no primeiro quarto, o time texano foi para o intervalo vencendo por oito: 45 a 37. No segundo tempo, no entanto, o Warriors reagiu. Comandado por Stephen Curry e Harrison Barnes, o time da casa venceu o terceiro período por 23 a 17 e encostou no adversário.

O último quarto foi emocionante, com possibilidade de vitória de ambos os lados. A 39 segundos para o fim, Tony Parker colocou o Spurs dois pontos à frente, mas nove segundos depois Klay Thompson deixou tudo igual novamente. Então, Ginóbili errou arremesso de três, o que deu a Jarrett Jack a chance de garantir a vitória, mas o armador também errou e a partida foi para a prorrogação.

No tempo extra, o Warriors não deu chances para o Spurs. Jack e Barnes comandaram a vitória dos donos da casa, enquanto o time texano conseguiu apenas três pontos, em arremesso dado por Ginóbili.

O argentino terminou com 21 pontos e foi o cestinha do Spurs, que ainda teve Tim Duncan (19 pontos e 15 rebotes) e Tony Parker (17 pontos) aparecendo com certo destaque. Pelo lado do Warriors, o principal nome em quadra foi Harrison Barnes, autor de 26 pontos e 10 rebotes. Jarrett Jack também esteve em um bom dia e anotou 24 pontos, enquanto Curry contribuiu com 22.