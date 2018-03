Warriors vence Wizards fora de casa e segue na cola do Rockets

Um dia depois de levar crianças a um museu ao invés de visitar o presidente Donald Trump na Casa Branca, o Golden State Warriors venceu pela sétima vez nos últimos oito jogos na NBA ao bater o Washington Wizards por 109 a 101, fora de casa, na noite de quarta-feira.

Kevin Durant marcou 32 pontos, tendo convertido 12 de 20 arremessos de quadra, Stephen Curry adicionou 25 e Klay Thompson limitou Bradley Beal a oito pontos, além de ter anotado 13. Já Draymond Green contribuiu com 11 pontos e 11 assistências.

Otto Porter Jr. Liderou o time de Washington com 29 pontos e dez rebotes, e Kelly Oubre Jr. marcou 17, com 4 de 16 de arremessos de quadra. Beal vinha com uma média de 23,7 pontos, mas falhou nos primeiros nove disparos, sem anotar sequer um ponto até intervalo. A primeira cesta foi marcada com menos de cinco minutos para o fim do terceiro período.

No 14º jogo consecutivo sem John Wall, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, o Wizards fez duelo equilibrado no primeiro tempo, indo ao intervalo perdendo por 58 a 56, mas acabou sendo dominado no terceiro período, que terminou com o Warriors em vantagem de 15 pontos.

O triunfo manteve o time na cola do Houston Rockets na briga pela liderança da Conferência Oeste, ambos com 48 vitórias, sendo que o Warriors está atrás por ter uma derrota a mais - 14 a 13. Já o Wizards é o quarto colocado do Leste, com 36 vitórias em 62 duelos.

Embalado, o Rockets ganhou pela 14ª vez seguida ao superar o Los Angeles Clippers por 105 a 92, fora de casa. James Harden marcou 17 de seus 25 pontos no primeiro quarto, vencido por 34 a 12. Clint Capela e Eric Gordon marcaram 22 pontos cada para o time de Houston, que converteu 13 arremessos de três.

Tobias Harris liderou os Clippers com 24 pontos, com Montrezl Harrell adicionando 22. Lou Williams e Milos Teodosic marcaram 13 cada para o Clippers, o nono colocado do Leste, com 32 vitórias em 60 duelos.

Em confronto entre dois times que estão na zona de classificação aos playoffs no Oeste, o New Orleans Pelicans, o quinto colocado, bateu o San Antonio Spurs, na quarta posição, por 121 a 116, fora de casa. Anthony Davis somou 26 pontos e 15 rebotes para o Pelicans, que venceu o sétimo jogo consecutivo. O Spurs, que já não contava com Kawhi Leonard, ficou sem LaMarcus Aldridge por causa de uma torção do tornozelo direito no final do primeiro tempo. O time perdeu cinco dos últimos seis jogos.

Líder da Conferência Leste, o Toronto Raptors fez 117 a 104 no Orlando Magic, que está na última posição, fora de casa. DeMar DeRozan marcou 21 pontos e Kyle Lowry adicionou 17 pontos, 11 assistências e sete rebotes. Pascal Siakam fez 14 pontos, incluindo dez nos cinco minutos finais, levando o Raptors ao 11º triunfo nos últimos 13 jogos. Jakob Poeltl adicionou 13 pontos e Fred Van Fleet marcou 12.

Em casa, o Boston Celtics superou o Charlotte Hornets por 134 a 106. Kyrie Irving marcou 34 pontos nos três primeiros quartos, e depois sentou no banco no último com o restante dos titulares do time do Massachusetts. Aron Baynes somou 12 pontos e dez rebotes e Jaylen Brown marcou 15, incluindo nove no terceiro período. Terry Rozier e Greg Monroe fizeram 14 pontos cada para o Celtics, que venceu o quarto jogo consecutivo e encerrou a série de cinco triunfos do Hornets.

Kemba Walker acertou seus primeiros oito disparos na noite de quarta e liderou o Charlotte com 23 pontos. Dwight Howard registrou 21 pontos para o Hornets, o décimo colocado da Conferência Leste, que tem o Celtics na vice-liderança.

Em duelo por uma vaga nos playoffs, o Detroit Pistons, em nono no Leste, superou o Milwaukee Bucks, o sétimo por 110 a 87, em casa, com 16 rebotes e 15 pontos de Andre Drummond. O Pistons superou o Milwaukee por 56 a 34 no garrafão e teve 15 rebotes ofensivos apenas no primeiro tempo.

Blake Griffin teve oito pontos, nove rebotes e sete assistências para o Detroit, que venceu apenas pela segunda vez em oito jogos. Eric Bledsoe marcou 19 pontos para o Bucks, que perdeu três jogos consecutivos. O astro Giannis Antetokounmpo deixou o duelo com uma lesão no olho. Evan Fournier e Mario Hezonja marcaram 17 cada para o Orlando, que perdeu sete jogos seguidos. Nikola Vucevic adicionou 14 pontos e Aaron Gordon teve 11 pontos e 10 rebotes pelo Magic.

Em duelo definido na prorrogação, o Oklahoma City Thunder bateu o Dallas Mavericks por 111 a 110, com 30 pontos, 11 rebotes e sete assistências de Russell Westbrook. O Atlanta Hawks superou o Indiana Pacers por 107 a 102 com 15 pontos, nove rebotes e quatro tocos de Dewayne Dedmon. Já o Phoenix Suns fez 110 a 102 no Memphis Grizzlies com 34 pontos de Devin Booker e 29 de Josh Jackson.

